Adult Swim kutter båndene til Rick og Mortys Justin Roiland

Mange selskaper har vært veldig raske med å kvitte seg med enhver forbindelse til folk anklaget for å gjøre dårlige ting de siste årene, så fans av Rick og Morty har holdt pusten helt siden Justin Roiland ble siktet for grov vold i hjemmet tidligere denne måneden. Vi kan slappe av nå ... til en viss grad.

Adult Swim avslører at de har "avsluttet sin tilknytning til Justin Roiland", noe som gjør neste del av kunngjøringen litt fascinerende. For uttalelsen fortsetter med å si at Rick og Morty vil fortsette, og skaperne jobber fortsatt hardt med sesong 7 av showet. Veldig interessant med tanke på at Roiland gir stemme til de titulære karakterene og er medskaper av showet. Vi får se hva denne kuttingen av båndene faktisk betyr i de kommende dagene og/eller ukene.

Hva synes du er den riktige avgjørelsen?