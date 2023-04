Advance Wars 1 + 2: Re-Boot Camp har sine høydepunkter, men ser ut til å være litt av en blandet pose

HQ

Boy, dette har vært en lang tid kommer. Etter tidligere å ha blitt forventet å lanseres tidlig i 2022, og deretter fått en forsinkelse fordi det riktignok ikke var et flott tidspunkt å gi ut et spill kalt Advance Wars, har Nintendo bestemt seg for at det nå er den perfekte muligheten til å få det ærlig talt frustrerende overpunkterte navnet Advance Wars 1 + 2: Re-Boot Camp I hendene på fansen senere i april. Mens du må vente til 21. april for å starte din strategiske militære kampanje, har jeg allerede pløyd gjennom historien, og selv om den unektelig er sjarmerende, kan det heller ikke benektes at Father Time ikke har vært den snilleste til denne serien.

Og jeg sier dette fordi Advance Wars 1 + 2: Re-Boot Camp føles som et spill som er 20 år gammelt. Riktignok er dette en nyinnspilling av et spill som er 20 år gammelt, men når man sammenligner hva EA Motive og Capcom har gjort med Dead Space og Resident Evil 4 i det siste (to spill som selv er 15-20 år gamle), er forskjellen i nyinnspillingskvalitet natt og dag her.

Konseptet med historien ber deg om å fullføre forskjellige nivåer på et kampanjekart, hvor du må overvinne forskjellige scenarier, slå forskjellige kommandanter, bruke forskjellige enhetstyper og kjempe på en rekke terrengtyper, men alt dette føles i praksis veldig datert. Spillmekanikken er ekstremt rudimentær, og har ikke mye dybde, og det føles som Advance Wars' løsning på dette er å bare kaste flere fiendtlige enheter på deg. Det er ingen reell ferdighetskurve, det er bare hvordan du best kan kautere tapet av dine egne tropper før fiendens AI finner ut hvordan du gjør det samme, noe det riktignok aldri gjør fordi AI er utrolig tåpelig og ser ut til å ha en strategisk tankegang: spreng alt - med dette er at de vil gjøre alt som trengs for å redusere troppene dine til aske og aldri i det hele tatt tenke på å fange basen din.

Til tross for at AI og kamppakken egentlig ikke har grepet meg etter 16 nivåer (som ser ut til å være omtrent halvparten av det første spillets kampanje), vil jeg rose de forskjellige enhetstypene og hvordan de samhandler med hverandre. Advance Wars er på sitt beste når du har bakke-, luftbårne og marineenheter på banen samtidig, for her kan du virkelig begynne å spille dem av hverandre for å sette opp noen seriøse taktiske manøvrer. Få recon-enheten til å fjerne krigens tåke, mens den mellomstore tanken holder en bro, mens destroyeren regner ild fra havet, mens angrepshelikopteret bringer ned fiendens artilleri, og ubåten ødelegger fiendens troppelandingsfartøy og dermed beskytter flanken din. Det kan flyte godt når det fungerer på sitt beste. Fienden vil forsøke å gjøre noe av samme kaliber av dette, men ettersom du alltid beveger deg først, spiller de alltid på bakfoten og sliter derfor med å taue deg inn med smarte strategiske beslutninger.

Problemet er imidlertid ikke troppesorten, men heller at nivådesignet fungerer på en slik måte at du enten blir sittende fast i utrolig lange varighet, chokepoint fastlåste kamper der det ikke ser ut til å være en slutt i sikte (på grunn av at AI nekter å vinne på noen annen måte bar ødelegge hele hæren din, som ofte ikke er mulig på grunn av kaserner, kaier og flyplasser hvor du kan gyte nye troppeenheter), eller at den beste måten å vinne på er å tape, huske fiendens formasjoner og steder, og så bare slå AI nådeløst når du starter nivået på nytt. Det er langt fra overbevisende gameplay, men med tanke på det virkelig jevne tempoet, må du finne måter å komme foran kurven, ellers kan du finne deg selv låst i ett nivå i en halv time om gangen.

Det er marginale måter å øke tempoet i spillet på, inkludert en fryktelig integrert hurtigspolingsknapp, men dette endrer ikke det faktum at du må sitte gjennom dialog, mellomsekvenser, animasjonene når kommanderende offiserer bruker sine spesielle evner, angrep og så videre, noe som betyr en stor del av Advance Wars 1 + 2: Re-Boot Camp erfaring ser ikke at du gjør noe. I tillegg er det faktum at det ikke er noen tilbakeknapp for å tilbakestille en handling hvis du ved et uhell setter en enhet på feil sted, en absolutt parodi. Det beste spillet tilbyr er muligheten til å tilbakestille hele svingen, noe som bare ikke er løsningen noen ville ha bedt om.

Selv om jeg egentlig ikke kunne fortelle deg mye om handlingen fordi Advance Wars knapt eksisterer utenfor de enkelte nivåene, vil jeg si at karakterene ser ut til å være kjærlig skapt og proppet med personlighet. Deres muntre og søte tilnærming til krig er sannsynligvis ikke det beste utseendet i disse dager, men du kjenner igjen rollebesetningen etter å ha kommet i kontakt med dem, da hver skiller seg ut og føles unik.

På samme måte er grafikken og kunststilen et høydepunkt, med blandingen av 3D-kampenhetsmodeller og nivådesign, matchet med 2D-karaktermodeller og animasjoner. Det er en hyggelig kombinasjon som fungerer uanstrengt.

Men ingenting av dette endrer det faktum at Advance Wars 1 + 2: Re-Boot Camp så langt ikke akkurat har blåst meg bort. Det er ikke den mest overbevisende eller engasjerende strategiopplevelsen jeg har spilt, og med mindre det er et seriøst sprang i kvalitet gjennom resten av den første tittelens kampanje eller i den andre tittelen, tror jeg at dette vil være et spill som sliter med å virkelig trekke inn og underholde mange, annet enn die-hard fans av de originale tidlige 2000-tallsspillene.