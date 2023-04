Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp Cadet Guide: Strategiske tips og triks

HQ

Advance Wars og Advance Wars 2: Black Hole Rising var to historiske taktiske kampspill for Game Boy Advance fordi de på den ene siden viste deg sin vennlige og søte side med sin søte pikselkunstgrafikk, og på den andre siden banket de deg nådeløst opp med kampsuiten sin. I mellomtiden kunne du ikke unngå å bli hekta på deres vanedannende spillsystemer. Nå har Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp debutert for Nintendo Switch som en penere tittel for de som ikke vil spille originalen fra 2000-tallet, men fortsatt leter etter seriens ikoniske hardtslående utfordringer.

Vi anbefaler alle som har erfaring i strategisjangeren å la spillet stå på Classic vanskelighetsgrad, og for nykommere å starte med Casual. Dette kan endres i løpet av kampanjen, og forskjellen er at Classic belønner flere mynter som brukes til å kjøpe varer i Hachi's Shop.

Når det er sagt, vær oppmerksom, for uansett hvor mye du skryter av strategferdighetene dine, er du ikke noe mer enn en kadett foran AI-systemene i denne tittelen. Ett falskt trekk og i mange oppdrag vil du ende opp med å bli beseiret, så vi i Gamereactor har skrevet denne krigsguiden full av triks, tips og anbefalinger som du vil sette pris på å vite før du starter kampanjene dine, under dem hvis de utgjør å være for mye av en utfordring, eller hvis du leter etter Rank S. La oss begynne.

Jeg skulle ønske jeg hadde blitt fortalt disse Advance Wars tricks før jeg begynte å spille.

Dette er en annonse:

HQ

Å starte en sving på nytt, velsignelsen ved denne nyinnspillingen

Akk, jeg kunne ha brukt dette for tjue år siden .... I Re-Boot Camp, hvis du 'skrur opp' når du flytter en enhet, har den denne gangen en løsning. I gamle dager måtte du overgi deg i alternativene og prøve oppdraget på nytt, men nå, hvis du innser at du har rotet det til under din egen tur, kan du starte svingen på nytt i de samme alternativene, og dette kommer godt med når du gir den endelige gjennomgangen før du erklærer "End of turn" og lar fienden utnytte din cluelessness.

Dette kan også brukes til å teste litt, for å se fiendens oppførsel og fremfor alt for å lære av kartet og posisjonen til fiendtlige enheter når det er tåke av krig. Dette trikset er litt skittent, vi vet, men du må overliste motstanderen din i alt ... Og ingen kan overliste en maskin.

Overgivelse gir en anelse (eller flere)

I alle fall vil mange oppdrag gå galt, eller du vil gjøre noen testsvinger og ende opp med å bruke alternativet Surrender. I disse tilfellene (i Campaign, ikke i War Room) legg merke til at CO-ene og troppene kommenterer nederlaget litt, og legger vanligvis igjen noen ekstra råd for å møte oppdraget. Noen ganger er disse anbefalingene veldig gode (og noen ganger veldig grunnleggende). Forresten: de er ikke alltid de samme; Hvis du mislykkes igjen, ikke løp forbi dialogen.

Hold øye med fiendens COs kraft- og supermaktmåler

Hvis fiendens bar er i ferd med å fylles opp, kan du beregne at, bortsett fra Maverick, vil de normalt bruke den neste tur, og så beregne trekkene dine basert på hva de vil være i stand til å gjøre. For eksempel, når det gjelder Adder, vil enhetene hans få en ekstra firkant med bevegelse, så hvis du har forlatt bombeflyet ditt på kanten av rekkevidden til et anti-fly, vil kraften nå deg.

Det samme gjelder de som endrer synlighet, angrep eller forsvar, eller de passive effektene de forårsaker på hæren din, for eksempel snø eller skadelig regn. Fiender har også en tendens til å være mer aggressive når de angriper med sin CO Power. Til slutt, husk at når fienden nettopp har brukt sin makt og den er aktiv, vil handlinger som snur ikke fylle opp baren, så når det er din tur kan du angripe uten frykt for at den også vil fylle seg igjen.

Dette er en annonse:

Beregn når du skal bruke COs Power

På samme måte virker det i begynnelsen logisk å bruke CO Power helt i starten av svingen når meteren er full, for eksempel Andy's Mega-Repair eller Kanbei's Moral Force, men i andre tilfeller må du spare den til neste sving avhengig av situasjonen eller i samme sving, men etter å ha flyttet noen enheter.

For eksempel lar Eagle's CO Superpower, Lightning Attack, deg flytte ikke-fotenheter igjen, en utrolig fordel som du åpenbart bør dra nytte av når du har handlet på alle disse enhetene i en sving. På samme måte 'slipper' Sensei et infanteri eller en mekanisert enhet (hvis det er en supermakt) inn i hver by på hans side, så det er i din beste interesse å ikke ha noen enheter på toppen av disse bygningene.

Hvordan hoppe over CO Power animasjoner

I påvente av en oppdatering som lar deg hoppe over disse anime-sekvensene, er det for øyeblikket ikke noe alternativ å hoppe over dem (for eksempel kan du hoppe over dialog ved å trykke på Plus under dem), og du må tåle fiendens spesielle hver gang. Vi har testet de forskjellige animasjonsinnstillingene, men de refererer bare til erobrings- og kampanimasjonene, som i originalen, og utelater CO Power-animasjonene. Hvis du vil prøve dem, trykk A i en gratis boks eller Plus hvor som helst og gå til Alternativer: Anim. C for å vise bare spillernes kampanimasjoner.

Kombiner for å få penger

I tilfelle du ikke visste det, når kombinasjonen av to enheter overstiger maksimalt 10 HP, blir resten lagt til midlene dine, noe som kan komme godt med for å tjene penger og få en sterkere enhet ut av baser, havner eller flyplasser.



Tips: Siden alle infanteri eller mekaniserte enheter som Sensei genererer med sine CO-krefter vises med 9 HP, kan du kombinere flere parvis for å tjene mye penger på kort tid hvis byer er i nærheten.



Forresten, CPU pleier ikke å kombinere mye... Husk dette for strategien din når du ser flere fiendtlige enheter utarmet.

Hør på ham: stikk innom Hachi's Shop fra tid til annen.

Hachi er litt vondt i rumpa, og etter hvert oppdrag fortsetter han å insistere på at du går til butikken hans for å bruke dine nyopptjente mynter. Han har rett, fordi vi brukte noen timer med maksimalt 9.999 mynter, så vi sparte ikke mer. Kom innom med noen timers mellomrom, kjøp CO-er og oppdrag for Battle Room, og lagre musikken og galleriene til sist.

Fighteren tar opp plass

Når du begynner å bruke luftenheter, husk at de ikke er på to plan, men opptar de samme rutene som land- eller sjøenheter. Hvis det ikke er luftvern, jagerfly eller missiler innen rekkevidde, kan dette være nyttig for noe så enkelt som å beskytte bakkeenheter med jagerfly eller bombefly. Bare husk at helikoptre kan bli angrepet nedenfra ...

Artilleri-trikset

CPU-en har en litt merkelig oppførsel med artilleri som du kan dra nytte av. Hvis du blokkerer en slik enhet ved en flaskehals (f.eks. en bro), kan du sette infanteri foran den, og den vil ikke bevege seg. Enheten din vil være utenfor rekkevidde, og CPUen vil bare stå der, ikke trekke seg tilbake for å gjøre plass til sine andre enheter, til og med ta skade når du vil gjøre det. Hvis du tar for mye ut av det, vil det bestemme seg for å gå tilbake for å reparere, men i mellomtiden kan det være veldig nyttig å myre fienden billig og uten skade.

The AI's obsession with APC

Hvis CPU-en ser en APC (Armoured Transport Carrier), vil den definitivt gå for det. Den har en besettelse og kan ikke dy seg. Den prioriterer disse avdelingene som bærer ressurser til andre og kan bære infanteri og mekaniserte enheter, selv foran mer åpenbare mål. Bruk denne kunnskapen til din fordel og vurder til og med noen ganger å plassere en APC som kanonføde: de er tøffe og vil holde opp til flere angrep i byer og skoger.

Infanteriets AIs særegenheter

På samme måte vil CPU-fotsoldater velge å erobre byer de har på vei ... selv om hovedkontoret ditt er veldig nært og ubeskyttet! Ikke vær redd for å la det bli med det, fordi de har for vane å underholde seg selv underveis.

Slik låser du opp vanskelighetsgraden for Challenge Campaign

Hachi selger den til deg for 1 mynt ... Men så forteller han deg at han spøker og gir det til deg gratis. Challenge Campaign vises som en ny fil med lagringsspill med egen spor, prosent og spilletid, slik at du ikke kan bytte mellom nivåer slik du gjorde med Classic og Casual.