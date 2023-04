Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp får en Orange Star-presentasjon

HQ

Etter et helt år med forsinkelser som følge av Russlands krig mot Ukraina (Nintendo følte ikke at tiden var inne for lettvinte krigstemaer), er vi nå bare tre dager unna utgivelsen av Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp. Dette betyr at Nintendo synes det er på tide at vi får møte Orange Star-fraksjonens Commanding Officers i en ny trailer.

Her blir vi introdusert for Andy, Max og Sami med en presentasjon av deres individuelle styrker og svakheter. Sjekk det ut nedenfor. Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp lanseres 21. april, eksklusivt for Switch.