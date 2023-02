Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp kommer endelig i april

HQ

Nintendo tok beslutningen om å utsette Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp i fjor da tittelen skulle debutere kort tid etter at Russland bestemte seg for å invadere Ukraina, og det hele så ut til å være feil tidspunkt for et spill kalt 'Advance Wars' å lande på hybridplattformen. Tilbake da denne forsinkelsen skjedde, ble tittelen forsinket på ubestemt tid, noe som betyr at vi ikke hadde noen reell anelse om når den faktisk ville komme. Selv om det nå har endret seg.

Som en del av kveldens Nintendo Direct har det japanske selskapet avslørt at Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp kommer rundt 12 måneder etter at det først var forventet å debutere, og vil nå lanseres 21. april 2023.

For å legge til dette, avslørte Nintendo at forhåndsbestillinger for spillet vil åpne kort tid etter at Direct avsluttes, og viste også frem massevis av ekstra spill, som du kan finne i all sin prakt nedenfor.