Advance Wars-utfordreren Warside lanseres 14. april

Bortsett fra nyinnspillingen Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp fra 2023 har Nintendo vært merkelig uinteressert i sin elskede strategiserie, til tross for at den ville passe perfekt til Switch. Heldigvis har andre tatt opp fakkelen, og tilbyr spill som tydelig minner om den klassiske Intelligent Systems -serien.

Det kanskje mest interessante av disse er Warside, utviklet av det britiske Lavabird. De beskriver spillet sitt slik :

"Gå inn på slagmarken med Warside, en moderne iterasjon på den klassiske turbaserte taktikkformelen. Opplev en episk kampanje i historiemodus. Velg mellom legendariske kommandanter, hver med unike spillestiler og ødeleggende kampkrefter. Behersk slagmarken med et stort utvalg av terreng og enheter. Alt sammen vekket til live med vakker pikselkunst.

"Velg din kommandant, sett sammen styrkene dine og kjemp deg til seier."

Det loves over 30 enhetstyper, 14 spillbare kommandanter, en enspillerkampanje og flerspillerstøtte. Nå avslører en ny trailer - som du kan se nedenfor - at det vil bli utgitt 14. april for PC, etterfulgt senere av versjoner på PlayStation, Switch og Xbox.