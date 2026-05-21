Adventures of Cliff Booth kommer på kino i november og på Netflix i desember

Tidligere i år avslørte Netflix at oppfølgeren/spin-off-filmen Once Upon a Time in Hollywood, The Adventures of Cliff Booth, ville ha premiere mot slutten av kalenderåret. Nå, når vi nærmer oss juni, har strømmegiganten avslørt konkret informasjon om når vi kan se prosjektet som setter Brad Pitt tilbake i hovedrollen som den berømte Hollywood-stuntmannen som blir fikser.

I en Tudum-artikkel avsløres det at The Adventures of Cliff Booth offisielt lander på kino først fra 25. november, hvor filmen vil få en begrenset toukers kinodrift. Den vil til og med vises på IMAX-kinoer, noe som betyr at du vil kunne se denne historien på de størst mulige lerretene.

Etter dette vil filmen komme til Netflix en måned senere, den 23. desember, noe som betyr at vi nå vet hva strømmetjenesten sannsynligvis ser på som sitt store julefilmalternativ for 2026, med 2025s til sammenligning Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery.

Vi får ikke vite så mye mer om prosjektet ennå, men vi vet at filmen vil ha Pitt i hovedrollen, sammen med Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II, Peter Weller, Matt Groove, JB Tadena, Corey Fogelmanis og Karren Karagulian, og filmen skal regisseres av David Fincher (som jobbet med Pitt på Fight Club og Se7en) og baseres på et manus av Quentin Tarantino, regissøren og forfatteren av Once Upon a Time in Hollywood.

