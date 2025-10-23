Advokat stilles for retten for bruk av kunstig intelligens Så blir han tatt for å bruke AI mens han forsvarer at han ikke bruker AI

HQ

New York. Hvis du trodde det var risikabelt å bruke kunstig intelligens i rettsdokumenter, kan du tenke deg å bli tatt, og så bruke kunstig intelligens igjen for å forklare at du ikke hadde brukt den i utgangspunktet. Og så bli tatt igjen. Det var akkurat det som skjedde med Michael Fourte, en advokat i New York.

Sagaen (først rapportert av 404 Media) begynte da Fourte ble tatt i å sende inn rettsdokumenter fulle av hallusinasjoner, alt generert av ... AI. I stedet for å innrømme feilen sin, prøvde Fourte å forklare seg. Det eneste problemet? Forklaringen var også utarbeidet av AI.

Dommer Joel Cohen var ikke imponert. I sin kjennelse påpekte Cohen det åpenbare: Fourte baserte seg på ukontrollert AI for å forsvare sin bruk av ukontrollert AI. Oversatt: Han prøvde å bruke en robot for å forklare hvorfor roboten rotet det til i utgangspunktet.

Dramaet stoppet ikke der. Etter at saksøkerne hadde påpekt feilene, insisterte Fourte på at AI ikke engang var involvert, krevde bevis og hevdet at sakene ikke var oppdiktet. "Sakene er ikke oppdiktet i det hele tatt", sa han, til tross for at de selvfølgelig i høyeste grad var oppdiktet.

Til slutt innrømmet han å ha brukt AI, påberopte seg "fullt ansvar" og prøvde samtidig å legge skylden på teamet sitt. Til slutt innvilget retten sanksjoner mot Fourte, noe som viser at det faktisk er en grense for hvor langt AI-unnskyldninger kan strekke seg i retten. En advarende historie for advokater...