Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
Aether & Iron

Aether & Iron lanseres våren 2026

I det narrativt fokuserte rollespillet blir vi skutt til toppen av en New York City i himmelen.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Når oppdagelsen av materialet "eter" fører til at flere tiår, om ikke århundrer, med fremskritt finner sted på bare noen få år, blir menneskeheten forandret når den blir i stand til å bygge byer i himmelen. Noe av dette 1930-tallsinspirerte New York ser kanskje kjent ut for oss, men mye av det vil være helt unikt i det kommende rollespillet Aether & Iron, som nå har et nytt utgivelsesvindu.

Spillet hadde som mål å slippe en gang i fjor, men peker nå på denne våren som når det endelig kommer vår vei, via en pressemelding. Ved å kombinere etterforskende, narrativt fokusert pek-og-klikk-spill med kjøretøybasert kamp, lar Aether & Iron deg bestemme din egen skjebne så vel som byens.

Hvis du vil sjekke ut mer Aether & Iron og få en idé om hva spillet handler om, kan du sjekke ut intervjuet vårt med utviklerne her, og spilltraileren nedenfor :

HQ

Relaterte tekster



Loading next content