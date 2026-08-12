Aether WizardLife skal bringe koselig, magisk livssimulator-moro til PC og konsoller høsten 2028

Kinetic Publishing Showcase er nå avsluttet, og dette er første gang det nye forlaget fra Kinetic Games, utvikleren av Phasmophobia, har arrangert et slikt arrangement. Det nye forlaget vil fokusere på og distribuere indie- og AA-titler fra hele verden, og denne sendingen har gitt oss et innblikk i fem av dem.

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Et slikt eksempel kommer fra utvikleren Vonder Games, nemlig den magiske og koselige livssimulatoren Aether Wizard Life. I dette spillet skal spillerne ta rollen som en ung trollmann som prøver å finne sin vei i den hjemsøkte byen Starfall. Hverdagen vil bestå av å velge hvilke oppgaver man skal ta på seg, samtidig som man dyrker magiske avlinger, tar vare på fantastiske skapninger, utforsker fangehull og kjemper mot monstrene som gjemmer seg der, alt mens man småprater med byfolk og hjelper dem med å løse problemene deres.

Vi har fått vite at Aether Wizard Life vil gi spillerne muligheten til å tilpasse både karakteren sin og det vandrende slottet de bor i, samtidig som det finnes muligheten til å lære magiske evner fra en rekke unike skoler, samt sjansen til å inngå et romantisk forhold med en av 20 NPC-er man kan date.

Når det gjelder lanseringstidspunktet for Aether Wizard Life, har vi fått vite at målet er å lansere prosjektet på PC via Steam, PS5, Xbox Series X/S og Switch 2 en gang i løpet av høsten 2028. Så følg med for mer informasjon, men kanskje du ikke bør holde pusten helt ennå, siden lanseringen er minst to år unna.