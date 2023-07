HQ

I flere tiår har wrestlingspill blitt dominert av ulike WWE-serier. Fra Smackdown! vs. Raw til WWE 2K. Og slik har det stort sett vært i den virkelige wrestlingverdenen også. De mindre NJPW og TNA har begge forsøkt seg på henholdsvis Fire Pro Wrestling World og TNA Impact!, men i likhet med sine virkelige motstykker nådde de bare ut til en nisje av fans. De siste årene har det imidlertid dukket opp en helt annen konkurrent i AEW, og nå er deres første videospill her, AEW: Fight Forever. Jeg liker All Elite Wrestling veldig godt, og det er nå det jeg følger, men dette spillet er dessverre ikke noe jeg vil spille for alltid.

Yuke's legger virkelig et godt grunnlag der de har tatt steget bort fra den ultrarealismen som de fleste sportsspill fokuserer på i dag. I stedet har de valgt å prøve å gå tilbake til den underholdende arkadefølelsen fra spill som WWF No Mercy til Nintendo 64, noe en av personene bak spillet, Kenny Omega selv, sa at de siktet mot. Fundamentet er solid, men det er synd at alt som er bygget oppå det virker som en slags ustabil tabbe. For spillet har problemer, fra små til spillødeleggende.

La meg begynne med det jeg virkelig liker. Kanskje ikke overraskende er det arkadestilen. Når alt fungerer i ringen, er det jævlig morsomt. En knapp for å slå, en for å sparke, en for å srispe og en for å gripe med noen få modifikasjoner for ulike løft. Det er enkelt, og nybegynnere vil heller ikke ha problemer med å komme i gang. Med LB/RB på Xbox eller L1 og R1 på Playstation kan du blokkere grep eller slag. Du trykker på venstre for å motvirke et eventuelt grep. Hvis det kommer et slag i stedet, får du det i kjeven. Den høyre trykkes inn rett før et slag eller spark lander for å blokkere det. Det er ikke vanskelig å forstå, men timingen kan være vanskelig å mestre. Det spillet har lånt fra gammeldagse titler, er en momentum-måler. Når du slår ned motstanderen, fylles den opp, når du blir slått ned, tømmes den. Når den er helt full, kan du gjøre signaturbevegelsen din. Deretter må du gjøre en fin liten hånlatter for å utføre finisher-grepet ditt. Men det er ikke helt uanstrengt. Jeg skjønner ikke hvorfor de valgte den måten å komme seg ut av et pin-forsøk på. Det er lykkelig knappehamring, noe som kanskje er greit, men det er absolutt ingen indikator på hvor mye du må trykke. Dommeren kan telle "1, 2, 3, ring bjellen!" mens jeg hamrer fingrene til blods og ikke aner om jeg var nær ved å klare det eller ikke.

Men det er ikke det eneste problemet spillet har i ringen. Det virker ikke som om de datastyrte figurene forstår hvordan de skal tråkke over noen som ligger på bakken. Tenk deg at du spiller en kamp med tre figurer. En av dem har blitt slått ned, og den datastyrte karakteren vil sannsynligvis ta med seg blodtørsten over til deg på den andre siden av den som ligger nede og ser opp i taket. Det kan den ikke. Denne lille personen på matten har nå blitt en usynlig vegg. Det er også problemer med sikten, og av og til ser det ut som om to fulle menn svinger seg mot hverandre i mørket. Legg til noen feil i grafikken, og det er en blanding som ikke er hyggelig.

Hvor skal jeg fortsette min skuffelse? Valget av wrestlere er kanskje et godt sted. Selv om det er en hel haug å velge mellom, mangler noen av de største. Duoen FTR er fjernet for å bli DLC senere. Claudio Castagnoli, den tidligere Cesaro, glimrer med sitt fravær. The Acclaimed kan ikke gjøre noen fingersaks. Tittelholdere som Toni Storm og Hook mangler også. Derimot har vi Cody Rhodes, som forlot selskapet for over et år siden.

Kan Road to Elite-historiemodusen snu den negative trenden? Både ja og nei. Det er mulig å spille som en ekte wrestler eller som en tilpasset wrestler. Jeg skapte min Svenne Vikingsson i den noe tynne karakterskaperen og tok på meg shortsen med det svenske flagget som er tilgjengelig. Så hvor kommer han fra? Vel, ikke Sverige i hvert fall, siden det er et av de få landene som ikke kan velges. Det finnes altså en shorts og en caps med det svenske flagget, men du kan ikke velge Sverige som karakterens land. Det hele starter med at karakteren din konkurrerer i Casino Battle Royale. Det jeg liker, er at historien deretter faktisk kan gå i forskjellige retninger avhengig av om du vinner eller taper kampene dine. Den er delt inn i fire kapitler som alle leder til en PPV. Hvert kapittel er deretter delt inn i fire forskjellige uker der historien utvikler seg, og den fjerde uken er alltid den samme PPV-en. Avhengig av suksess, eller mangel på suksess, kan hvert kapittel være en av tre forskjellige historier. 1A, 1B, 1C, 2A og så videre.

Hver uke kan du også gjøre fire ulike aktiviteter. Du kan trene i treningsstudioet for å få trekkpoeng, dra på sightseeing for å få tilbake litt energi, spise på en lokal restaurant for å få enda mer energi, holde en pressekonferanse, spille minispill og mye mer. Du kan også låse opp hemmelige samtaler med andre karakterer. Dette betyr at gjenspillingsverdien er høy, spesielt siden hele historien ikke er så lang og kan fullføres på en kveld hvis du ønsker det. Forvent ingen Nobelpris i litteratur, men det er underholdende nok. Her har jeg imidlertid støtt på en skikkelig bug. Jeg kommer ikke i gang med den siste uken. Når jeg trykker på "go to PPV", låser spillet seg og jeg må tvangslukke det.

Grafikken og lyden er en blandet fornøyelse. Det er tydelig at de har gått for et litt mindre realistisk utseende på karakterene, og det har jeg ikke noe imot. Noen av figurene ser imidlertid litt merkelige ut, og Chris Jericho er bred som en låvedør. Lyden er bra noen steder og dårlig andre steder. For eksempel er det ingen kommentatorer under kampene, og i stedet spilles det bakgrunnsmusikk. Dette kan virke avskrekkende på noen, men med tanke på at det skal være litt mer arkadeaktig, fungerer det for meg.

Stemmeinnspillingene for den nevnte historiemodusen er imidlertid ikke bra. Gode, gamle JR, Jim Ross, har aldri hørtes mer uinspirert ut og er nesten latterlig dårlig. I ringen høres imidlertid det meste bra ut, fra slag som treffer til andre lyder du kan forestille deg der inne. Mulighetene i ringen når det gjelder kamptyper er gode. Det er de klassiske 1 mot 1 og tag team, men så er det også Casino Battle Royale og Exploding Barbed Wire Death Match. Sistnevnte har så mye blod at WWE-spillene må se bort.

Jeg har blandede følelser for AEW: Fight Forever. Det er veldig gøy å spille, og det er førsteklasses arkadewrestling når alt fungerer i ringen, men det betyr dessverre ikke alltid at det ikke er ganske innholdsløst. Den beste beskrivelsen jeg kan gi er nok kampen mellom Jon Moxley og Kenny Omega i den nevnte Exploding Barbed Wire Death Match. Underlaget er jævlig interessant og spesielt, men til syvende og sist er det bare et tomtebloss og ikke en stor eksplosjon. Men selv stjernekastere har sin underholdningsverdi.