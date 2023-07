AEW: Fight Forever får en gratis Battle Royale-modus

HQ

Tatt i betraktning det faktum at større wrestlingkampanjer allerede har PPV-arrangementer som i stor grad er inspirert av Battle Royale-konseptet (WWE Royal Rumble er bokstavelig talt "last man standing"), og at spillere ser ut til å elske Battle Royale - virker det rart at ingen wrestlingspill har tatt opp denne modusen før.

Men det er i ferd med å endre seg. AEW: Fight Forever får en modus som heter Stadium Stampede Battle Royale. Dette er basert på de vanlige AEW Stadium Stampede-reglene, men med 30 wrestlere som banker hverandre på et stort stadion i stedet for å ha store lagkamper. Og etter hvert som flere og flere spillere blir eliminert, blir deler av arenaen stengt ned helt til vi har et endelig wrestlingoppgjør i ringen.

Det høres faktisk ut som en god idé, og for å gjøre det hele enda bedre er det gratis. Vi har dessverre ingen lanseringsdato, men vi har en første teaser-trailer som du kan se nedenfor. Det ser virkelig like sprøtt og morsomt ut, eller hva synes du?