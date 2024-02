AEW: Fight Forever starter sin tredje sesong med den første gratis DLC-en

HQ

AEW: Fight Forever har nettopp sparket i gang sitt tredje sesongkort med Swerve to the Beach. DLC-en inneholder blant annet en ny bryter i form av Swerve Strickland og to nye kart med strandtema, og du kan se traileren for Swerve to the Beach-pakken nedenfor.

Uansett om du kjøper DLC-en eller ikke, kan du dessuten få tak i noen freebies i AEW: Fight Forever sin første pakke med gratis DLC, for Fans DLC gir deg 10 nye antrekk og 5 nye musikkspor å bruke.

Senere i resten av sesong 3 får vi se Jamie Hayter og Claudio Castagnoli. Du kan også se traileren for det tredje sesongpasset nedenfor:

