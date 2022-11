AEW: Fight Forever ypper seg mot WWE 2K med gameplaytrailer

HQ

Det tok ikke lange tiden fra 2K avsluttet WWE 2K-samarbeidet med Yuke's til sistnevnte bekreftet at de laget et wrestling-spill med en annen utgiver. Nå skal vi snart få se hvordan det første skikkelige forsøket går.

Som lovet har nemlig Yuke's og THQ Nordic offentliggjort den første gameplaytraileren for AEW: Fight Forever, og i tillegg til å bekrefte at Sting, Bryan Danielson, Jade Cargill, MJF, Orange Cassidy og fler er blant de over 50 slåssekjempene i spillet fremheves det at utviklerne går tilbake til den gamle suksessoppskriften med enkle kontroller, en drøss med ulike moduser, muligheten til å lage sin egen figur, mange ulike våpen å velge blant og noen hemmelige ting som skal avsløres i en ny stream som starter klokken 17 den 23. november.