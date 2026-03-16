AFC sier de ikke har mottatt noen VM-melding fra Iran

Kommer Iran til å delta i VM 2026? Alt tyder på at de ikke vil gjøre det, etter at den iranske idrettsministeren sa at "det ikke ernoen betingelser" for at de skal delta, og kalte Trumps "korrupte regjering" som har "påført oss to kriger på åtte eller ni måneder, og flere tusen av våre borgere har blitt drept".

Mandag 16. mars hadde det iranske fotballforbundet imidlertid ikke informert Det asiatiske fotballforbundet (AFC) om at de trekker seg fra den kommende FIFA-turneringen, som skal spilles mellom juni og juli 2026 i USA, Mexico og Canada. Iran er ett av de 48 landene som er kvalifisert, og det er fjerde gang på rad de deltar (selv om de aldri har kommet lenger enn gruppespillet).

"Det er et veldig følelsesladet øyeblikk. Alle sier mange ting," sa AFCs generalsekretær Windsor John til journalister i Kuala Lumpur (via Reuters). "Til syvende og sist er det forbundet som skal avgjøre om de skal spille, og per i dag har forbundet fortalt oss at de skal til VM."

AFC har fortsatt håp om at de kan "løse problemene sine, uansett hva det er", og delta i turneringen. Hvis de trekker seg, vil de bli møtt med strenge sanksjoner fra FIFA, alt fra bøter til sportslige sanksjoner, avhengig av tidspunktet for tilbaketrekningen.