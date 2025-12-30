Sport
AFCON 2025: De første lagene kvalifisert for åttedelsfinalene, inkludert Marokko og Egypt
De første lagene som har kvalifisert seg til åttendedelsfinalene i Afrikamesterskapet i fotball 2025.
HQ
Gruppespillet i Afrikamesterskapet i fotball avsluttes, med kamper planlagt tirsdag 30. desember og onsdag 31. desember. De første kampene i det tredje gruppespillet ble spilt i går, men noen lag hadde allerede kvalifisert seg før det. Vi har allerede seks av de 16 lagene som er kvalifisert til åttedelsfinalene, inkludert vertene og favorittene Marokko, som slo Zambia 3-0.
Lag kvalifisert til AFCONs åttendedelsfinaler:
- Marokko
- Mali
- Sør-Afrika
- Egypt
- Nigeria
- Algerie
Dette er kampene som er planlagt tirsdag og onsdag:
- Uganda mot Nigeria: 30. desember, 17:00 CET, 16:00 GMT
- Tanzania mot Tunisia: 30. desember, 17:00 CET, 16:00 GMT
- Bostwana mot DR Kongo: 30. desember, 20:00 CET, 19:00 GMT
- Benin mot Senegal: 30. desember, 20:00 CET, 19:00 GMT
- Ekvatorial-Guinea mot Algerie: 31. desember, 17:00 CET, 16:00 GMT
- Sudan mot Burkina Faso: 31. desember, 17:00 CET, 16:00 GMT
- Gabon mot Elfenbenskysten: 31. desember, 20:00 CET, 19:00 GMT
- Mosambik mot Kamerun: 31. desember, 20:00 CET, 19:00 GMT