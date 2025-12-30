AFCON 2025: De første lagene kvalifisert for åttedelsfinalene, inkludert Marokko og Egypt

HQ

Gruppespillet i Afrikamesterskapet i fotball avsluttes, med kamper planlagt tirsdag 30. desember og onsdag 31. desember. De første kampene i det tredje gruppespillet ble spilt i går, men noen lag hadde allerede kvalifisert seg før det. Vi har allerede seks av de 16 lagene som er kvalifisert til åttedelsfinalene, inkludert vertene og favorittene Marokko, som slo Zambia 3-0.

Lag kvalifisert til AFCONs åttendedelsfinaler:



Marokko



Mali



Sør-Afrika



Egypt



Nigeria



Algerie



Dette er kampene som er planlagt tirsdag og onsdag:



Uganda mot Nigeria: 30. desember, 17:00 CET, 16:00 GMT



Tanzania mot Tunisia: 30. desember, 17:00 CET, 16:00 GMT



Bostwana mot DR Kongo: 30. desember, 20:00 CET, 19:00 GMT



Benin mot Senegal: 30. desember, 20:00 CET, 19:00 GMT



Ekvatorial-Guinea mot Algerie: 31. desember, 17:00 CET, 16:00 GMT



Sudan mot Burkina Faso: 31. desember, 17:00 CET, 16:00 GMT



Gabon mot Elfenbenskysten: 31. desember, 20:00 CET, 19:00 GMT



Mosambik mot Kamerun: 31. desember, 20:00 CET, 19:00 GMT

