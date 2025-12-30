Gamereactor

AFCON 2025: De første lagene kvalifisert for åttedelsfinalene, inkludert Marokko og Egypt

De første lagene som har kvalifisert seg til åttendedelsfinalene i Afrikamesterskapet i fotball 2025.

HQ

Gruppespillet i Afrikamesterskapet i fotball avsluttes, med kamper planlagt tirsdag 30. desember og onsdag 31. desember. De første kampene i det tredje gruppespillet ble spilt i går, men noen lag hadde allerede kvalifisert seg før det. Vi har allerede seks av de 16 lagene som er kvalifisert til åttedelsfinalene, inkludert vertene og favorittene Marokko, som slo Zambia 3-0.

Lag kvalifisert til AFCONs åttendedelsfinaler:


  • Marokko

  • Mali

  • Sør-Afrika

  • Egypt

  • Nigeria

  • Algerie

Dette er kampene som er planlagt tirsdag og onsdag:


  • Uganda mot Nigeria: 30. desember, 17:00 CET, 16:00 GMT

  • Tanzania mot Tunisia: 30. desember, 17:00 CET, 16:00 GMT

  • Bostwana mot DR Kongo: 30. desember, 20:00 CET, 19:00 GMT

  • Benin mot Senegal: 30. desember, 20:00 CET, 19:00 GMT

  • Ekvatorial-Guinea mot Algerie: 31. desember, 17:00 CET, 16:00 GMT

  • Sudan mot Burkina Faso: 31. desember, 17:00 CET, 16:00 GMT

  • Gabon mot Elfenbenskysten: 31. desember, 20:00 CET, 19:00 GMT

  • Mosambik mot Kamerun: 31. desember, 20:00 CET, 19:00 GMT

kovop / Shutterstock

