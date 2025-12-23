AFCON-arrangørene i Marokko lar folk komme gratis inn på nesten tomme stadioner

HQ

Afrikamesterskapet i fotball ser ikke ut til å tiltrekke seg store folkemengder i Marokko, i hvert fall ikke under det pågående gruppespillet. RMC Sport rapporterer at kampen mellom Egypt og Zimbabwe mandag kveld ble spilt på et praktisk talt tomt Adrar Stadium i Agadir, med bare noen hundre tilskuere.

Antallet tilskuere økte etter hvert som kampen skred frem... men bare fordi arrangørene åpnet portene og lot folk komme inn gratis. Ifølge estimater fylte mer enn 30 000 tilskuere stadion i løpet av 15 minutter og så hvordan Egypt kom fra underskudd med mål av Omar Marmoush (fra Manchester City) og et vinnermål på overtid av Mohamed Salah (fra Liverpool, i hvert fall foreløpig).

Videoer som er lagt ut på sosiale medier, samt flybilder av stadion, viser hvor tomt det var, og hvordan tusenvis av mennesker gikk til stadion da de visste at dørene var åpne. Ifølge RMC har dette skjedd i andre kamper, som stort sett er tomme, bortsett fra de med vertsnasjonen Marokko.

Hva synes du om denne beslutningen om å åpne portene og la folk komme gratis inn til fotballkampen? Vi frykter at det ville være utenkelig for neste sommers fotball-VM.