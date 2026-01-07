Sport
AFCON-kvartfinalene - se spilletider og hvordan du ser dem direkte: Marokko, Egypt, Elfenbenskysten...
De åtte siste kampene i Afrikamesterskapet i fotball spilles neste fredag og lørdag.
Afrikamesterskapet i fotball nærmer seg slutten, og kvartfinalene spilles denne helgen. Sudan, Tunisia, Tanzania, Sør-Afrika, Benin, Mosambik, DR Kongo og Burkina Faso ble slått ut i åttendedelsfinalene, og de åtte siste møtes fredag og lørdag 9. og 10. januar.
Datoer og klokkeslett for kvartfinalekampene i AFCON
- Mali mot Senegal: Fredag 9. januar, kl. 17:00 CET, 16:00 GMT
- Kamerun mot Marokko: Fredag 9. januar, kl. 20:00 CET, 19:00 GMT
- Algerie mot Nigeria: Lørdag 10. januar, 17:00 CET, 16:00 GMT
- Egypt mot Elfenbenskysten: Lørdag 10. januar, 20:00 CET, 19:00 GMT
Vinneren av Mali/Senegal møter Egypt/Elfenbenskysten, og vinneren møter vinneren av Kamerun/Marokko og Algerie/Nigeria. Etter kvartfinalene er det semifinaler onsdag 14. januar og finale lørdag 17. januar.
Slik ser du AFCON 2025 direkte
Denne afrikanske fotballturneringen kan sees live over hele verden. I europeiske markeder er dette kanalen der du kan se AFCON live :
- Belgia - Tipik, La Une
- Bulgaria - Max Sport
- Kroatia - SportKlub
- Frankrike - beIN Sports France
- Tyskland - Sportdigital
- Hellas - Hellenic Broadcasting Corporation
- Irland (Republikken Irland) - Channel 4
- Italia - Sportitalia, Solo Calcio
- Nederland - Ziggo Sport
- Portugal - Sport TV
- Spania - Movistar
- Tyrkia - Exxen
- Storbritannia - Channel 4
Følger du med på AFCON 2025/26?