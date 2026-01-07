AFCON-kvartfinalene - se spilletider og hvordan du ser dem direkte: Marokko, Egypt, Elfenbenskysten...

HQ

Afrikamesterskapet i fotball nærmer seg slutten, og kvartfinalene spilles denne helgen. Sudan, Tunisia, Tanzania, Sør-Afrika, Benin, Mosambik, DR Kongo og Burkina Faso ble slått ut i åttendedelsfinalene, og de åtte siste møtes fredag og lørdag 9. og 10. januar.

Datoer og klokkeslett for kvartfinalekampene i AFCON



Mali mot Senegal: Fredag 9. januar, kl. 17:00 CET, 16:00 GMT



Kamerun mot Marokko: Fredag 9. januar, kl. 20:00 CET, 19:00 GMT



Algerie mot Nigeria: Lørdag 10. januar, 17:00 CET, 16:00 GMT



Egypt mot Elfenbenskysten: Lørdag 10. januar, 20:00 CET, 19:00 GMT



Vinneren av Mali/Senegal møter Egypt/Elfenbenskysten, og vinneren møter vinneren av Kamerun/Marokko og Algerie/Nigeria. Etter kvartfinalene er det semifinaler onsdag 14. januar og finale lørdag 17. januar.

Slik ser du AFCON 2025 direkte

Denne afrikanske fotballturneringen kan sees live over hele verden. I europeiske markeder er dette kanalen der du kan se AFCON live :



Belgia - Tipik, La Une



Bulgaria - Max Sport



Kroatia - SportKlub



Frankrike - beIN Sports France



Tyskland - Sportdigital



Hellas - Hellenic Broadcasting Corporation



Irland (Republikken Irland) - Channel 4



Italia - Sportitalia, Solo Calcio



Nederland - Ziggo Sport



Portugal - Sport TV



Spania - Movistar



Tyrkia - Exxen



Storbritannia - Channel 4



Følger du med på AFCON 2025/26?