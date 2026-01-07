Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Sport

AFCON-kvartfinalene - se spilletider og hvordan du ser dem direkte: Marokko, Egypt, Elfenbenskysten...

De åtte siste kampene i Afrikamesterskapet i fotball spilles neste fredag og lørdag.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Afrikamesterskapet i fotball nærmer seg slutten, og kvartfinalene spilles denne helgen. Sudan, Tunisia, Tanzania, Sør-Afrika, Benin, Mosambik, DR Kongo og Burkina Faso ble slått ut i åttendedelsfinalene, og de åtte siste møtes fredag og lørdag 9. og 10. januar.

Datoer og klokkeslett for kvartfinalekampene i AFCON


  • Mali mot Senegal: Fredag 9. januar, kl. 17:00 CET, 16:00 GMT

  • Kamerun mot Marokko: Fredag 9. januar, kl. 20:00 CET, 19:00 GMT

  • Algerie mot Nigeria: Lørdag 10. januar, 17:00 CET, 16:00 GMT

  • Egypt mot Elfenbenskysten: Lørdag 10. januar, 20:00 CET, 19:00 GMT

Vinneren av Mali/Senegal møter Egypt/Elfenbenskysten, og vinneren møter vinneren av Kamerun/Marokko og Algerie/Nigeria. Etter kvartfinalene er det semifinaler onsdag 14. januar og finale lørdag 17. januar.

Slik ser du AFCON 2025 direkte

Denne afrikanske fotballturneringen kan sees live over hele verden. I europeiske markeder er dette kanalen der du kan se AFCON live :


  • Belgia - Tipik, La Une

  • Bulgaria - Max Sport

  • Kroatia - SportKlub

  • Frankrike - beIN Sports France

  • Tyskland - Sportdigital

  • Hellas - Hellenic Broadcasting Corporation

  • Irland (Republikken Irland) - Channel 4

  • Italia - Sportitalia, Solo Calcio

  • Nederland - Ziggo Sport

  • Portugal - Sport TV

  • Spania - Movistar

  • Tyrkia - Exxen

  • Storbritannia - Channel 4

Følger du med på AFCON 2025/26?

AFCON-kvartfinalene - se spilletider og hvordan du ser dem direkte: Marokko, Egypt, Elfenbenskysten...
kovop / Shutterstock

Dette innlegget er kategorisert under:

Sportfotball


Loading next content