AFCON-semifinalen: Kan Nigeria og Senegal slå Marokko og Egypt?

Semifinalene i Afrikamesterskapet i fotball er her, med to klare favoritter til å nå finalen ... og de er på hver sin side av banen. Marokko, vertene, har dominert denne utgaven av Afrikamesterskapet, med Real Madrid-spilleren Brahim Díaz som har scoret i alle kampene, og de får hjelp av den lokale fansen, som ikke har sett Marokko i AFCON-finalen siden de tapte for Tunisia i 2004... og vant for siste gang i 1976. De må imidlertid først slå Nigeria, som sist vant turneringen i 2013.

Den andre favoritten, Egypt, har internasjonale stjerner (Liverpool-angriperen Mohamed Salah og Manchester City-angriperen Omar Marmoush) under ledelse av den respekterte manageren Hossam Hassan. Egypt har vunnet AFCON hele syv ganger, men sist gang var i 2010 (turneringen arrangeres annethvert år). I 2021 var det faktisk Senegal, Egypts semifinalemodstander, som slo Egypt i straffesparkkonkurransen...

Tror du Nigeria og Senegal kan overraske Marokko og Egypt i semifinalen i Afrikamesterskapet?

Tidspunkt for semifinalene i AFCON og hvordan du kan se dem live

Alle semifinalene spilles i dag, onsdag, mens finalen spilles på lørdag.



Senegal mot Egypt: Onsdag 14. januar kl. 18.00 CET, 17.00 GMT



Nigeria mot Marokko: Onsdag 14. januar, 21:00 CET, 20:00 GMT



Denne afrikanske fotballturneringen kan sees live over hele verden, inkludert europeiske markeder: Dette er kanalene hvor du kan se AFCON live.



Belgia - Tipik, La Une



Bulgaria - Max Sport



Kroatia - SportKlub



Frankrike - beIN Sports France



Tyskland - Sportdigital



Hellas - Hellenic Broadcasting Corporation



Irland (Republikken Irland) - Channel 4



Italia - Sportitalia, Solo Calcio



Nederland - Ziggo Sport



Portugal - Sport TV



Spania - Movistar



Tyrkia - Exxen



Storbritannia - Channel 4



Hvem tror du vinner AFCON 2026?