Åttedelsfinalene i AFCON starter i dag: Tider for alle kampene og hvordan du ser dem i Europa
Tidspunkter for åttendedelsfinalene i Afrikamesterskapet i fotball.
Africa Cup of Nations fortsetter i dag, etter avslutningen av gruppespillet 31. desember, med utslagsrundene, som starter med åttendedelsfinalene på lørdag og varer til tirsdag. Hvis du vil følge med på det første internasjonale fotballtrofeet i 2026, må du huske å skrive ned datoene for åttendedelsfinalene.
Datoer og klokkeslett for åttendedelsfinalene i AFCON
- Senegal mot Sudan: Lørdag 3. januar kl. 17:00 CET, 16:00 GMT
- Mali mot Tunisia: Lørdag 3. januar, 20:00 CET, 19:00 GMT
- Marokko mot Tanzania: Søndag 4. januar, 17:00 CET, 16:00 GMT
- Sør-Afrika mot Kamerun: Søndag 4. januar, kl. 20:00 CET, 19:00 GMT
- Egypt mot Benin: Lørdag, mandag 5. januar, 17:00 CET, 16:00 GMT
- Nigeria mot Mosambik: Mandag 5. januar, kl. 20:00 CET, 19:00 GMT
- Algerie mot DR Kongo: Tirsdag 6. januar, 17:00 CET, 16:00 GMT
- Elfenbenskysten mot Burkina Faso: Tirsdag 6. januar, kl. 20:00 CET, 19:00 GMT
Etter åttendedelsfinalene følger kvartfinaler fredag og lørdag 9.-10. januar, semifinaler onsdag 14. januar og finale lørdag 17. januar.
Slik ser du AFCON 2025 direkte
Denne afrikanske fotballturneringen sendes over hele verden på en rekke forskjellige kanaler. I europeiske markeder er dette kanalen der du kan se AFCON live :
- Belgia - Tipik, La Une
- Bulgaria - Max Sport
- Kroatia - SportKlub
- Frankrike - beIN Sports France
- Tyskland - Sportdigital
- Hellas - Hellenic Broadcasting Corporation
- Irland (Republikken Irland) - Channel 4
- Italia - Sportitalia, Solo Calcio
- Nederland - Ziggo Sport
- Portugal - Sport TV
- Spania - Movistar
- Tyrkia - Exxen
- Storbritannia - Channel 4
Afrikamesterskapet, som arrangeres annethvert år, ble vunnet av Elfenbenskysten i 2024, men med Marokko som vertsnasjon, og etter den nylige seieren i Arab Cup og det store antallet internasjonale stjerner, er de fortsatt favoritter til å vinne tittelen i år.
