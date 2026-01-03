Gamereactor

Åttedelsfinalene i AFCON starter i dag: Tider for alle kampene og hvordan du ser dem i Europa

Tidspunkter for åttendedelsfinalene i Afrikamesterskapet i fotball.

Africa Cup of Nations fortsetter i dag, etter avslutningen av gruppespillet 31. desember, med utslagsrundene, som starter med åttendedelsfinalene på lørdag og varer til tirsdag. Hvis du vil følge med på det første internasjonale fotballtrofeet i 2026, må du huske å skrive ned datoene for åttendedelsfinalene.

Datoer og klokkeslett for åttendedelsfinalene i AFCON


  • Senegal mot Sudan: Lørdag 3. januar kl. 17:00 CET, 16:00 GMT

  • Mali mot Tunisia: Lørdag 3. januar, 20:00 CET, 19:00 GMT


  • Marokko mot Tanzania: Søndag 4. januar, 17:00 CET, 16:00 GMT

  • Sør-Afrika mot Kamerun: Søndag 4. januar, kl. 20:00 CET, 19:00 GMT


  • Egypt mot Benin: Lørdag, mandag 5. januar, 17:00 CET, 16:00 GMT

  • Nigeria mot Mosambik: Mandag 5. januar, kl. 20:00 CET, 19:00 GMT


  • Algerie mot DR Kongo: Tirsdag 6. januar, 17:00 CET, 16:00 GMT

  • Elfenbenskysten mot Burkina Faso: Tirsdag 6. januar, kl. 20:00 CET, 19:00 GMT

Etter åttendedelsfinalene følger kvartfinaler fredag og lørdag 9.-10. januar, semifinaler onsdag 14. januar og finale lørdag 17. januar.

Slik ser du AFCON 2025 direkte

Denne afrikanske fotballturneringen sendes over hele verden på en rekke forskjellige kanaler. I europeiske markeder er dette kanalen der du kan se AFCON live :


  • Belgia - Tipik, La Une

  • Bulgaria - Max Sport

  • Kroatia - SportKlub

  • Frankrike - beIN Sports France

  • Tyskland - Sportdigital

  • Hellas - Hellenic Broadcasting Corporation

  • Irland (Republikken Irland) - Channel 4

  • Italia - Sportitalia, Solo Calcio

  • Nederland - Ziggo Sport

  • Portugal - Sport TV

  • Spania - Movistar

  • Tyrkia - Exxen

  • Storbritannia - Channel 4

Afrikamesterskapet, som arrangeres annethvert år, ble vunnet av Elfenbenskysten i 2024, men med Marokko som vertsnasjon, og etter den nylige seieren i Arab Cup og det store antallet internasjonale stjerner, er de fortsatt favoritter til å vinne tittelen i år.

Følger du med på AFCON 2025/26?

