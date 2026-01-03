Åttedelsfinalene i AFCON starter i dag: Tider for alle kampene og hvordan du ser dem i Europa

HQ

Africa Cup of Nations fortsetter i dag, etter avslutningen av gruppespillet 31. desember, med utslagsrundene, som starter med åttendedelsfinalene på lørdag og varer til tirsdag. Hvis du vil følge med på det første internasjonale fotballtrofeet i 2026, må du huske å skrive ned datoene for åttendedelsfinalene.

Datoer og klokkeslett for åttendedelsfinalene i AFCON



Senegal mot Sudan: Lørdag 3. januar kl. 17:00 CET, 16:00 GMT



Mali mot Tunisia: Lørdag 3. januar, 20:00 CET, 19:00 GMT





Marokko mot Tanzania: Søndag 4. januar, 17:00 CET, 16:00 GMT



Sør-Afrika mot Kamerun: Søndag 4. januar, kl. 20:00 CET, 19:00 GMT





Egypt mot Benin: Lørdag, mandag 5. januar, 17:00 CET, 16:00 GMT



Nigeria mot Mosambik: Mandag 5. januar, kl. 20:00 CET, 19:00 GMT





Algerie mot DR Kongo: Tirsdag 6. januar, 17:00 CET, 16:00 GMT



Elfenbenskysten mot Burkina Faso: Tirsdag 6. januar, kl. 20:00 CET, 19:00 GMT



Etter åttendedelsfinalene følger kvartfinaler fredag og lørdag 9.-10. januar, semifinaler onsdag 14. januar og finale lørdag 17. januar.

Slik ser du AFCON 2025 direkte

Denne afrikanske fotballturneringen sendes over hele verden på en rekke forskjellige kanaler. I europeiske markeder er dette kanalen der du kan se AFCON live :



Belgia - Tipik, La Une



Bulgaria - Max Sport



Kroatia - SportKlub



Frankrike - beIN Sports France



Tyskland - Sportdigital



Hellas - Hellenic Broadcasting Corporation



Irland (Republikken Irland) - Channel 4



Italia - Sportitalia, Solo Calcio



Nederland - Ziggo Sport



Portugal - Sport TV



Spania - Movistar



Tyrkia - Exxen



Storbritannia - Channel 4



Afrikamesterskapet, som arrangeres annethvert år, ble vunnet av Elfenbenskysten i 2024, men med Marokko som vertsnasjon, og etter den nylige seieren i Arab Cup og det store antallet internasjonale stjerner, er de fortsatt favoritter til å vinne tittelen i år.

Følger du med på AFCON 2025/26?