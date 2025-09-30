Afghanistan står overfor landsomfattende strømbrudd på internett og mobil

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at internett- og mobiltjenester i stor grad har forsvunnet over hele Afghanistan. Det rapporteres at nedstengningen skjedde trinnvis, og til slutt ble det meste av moderne mobil- og bredbåndstilgang stengt, mens bare eldre, begrensede nettverk fortsatt fungerer. Tiltaket gjenspeiler Talibans økende restriksjoner på det digitale og offentlige livet, og myndighetene har tidligere begrenset kvinners tilgang til arbeidsplasser og utdanning. Byer, inkludert hovedstaden, opplevde de kraftigste reduksjonene i tilkoblingsmulighetene, noe som understreker omfanget av forstyrrelsene. Hva tenker du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer via følgende lenke. Go!