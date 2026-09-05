Afrika vil se mye større ut på kartene i fremtiden

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De fleste av oss har nok en grov forestilling om hvordan verden ser ut når vi ser på kart, og mange er sikkert også klar over at kartene er skalert på en slik måte at landene fremstår i en størrelse som ikke gjenspeiler virkeligheten.

Det finnes imidlertid mer nøyaktige alternativer, og FN har nå vedtatt å endre kartleggingsstandarden, ifølge The Guardian. Den klassiske Mercator-projeksjonen (fra 1569) blir faset ut til fordel for en mer nøyaktig kartprojeksjon, først og fremst «Equal Earth» fra 2018.

Som et resultat vil Afrika fremstå som betydelig større, etter å tidligere ha vært altfor komprimert, mens Europa og Nord-Amerika derimot har fremstått som større enn de faktisk er. Beslutningen er imidlertid bare en anbefaling, men siden 164 land stemte for, kan vi trolig forvente at Google Earth og lærebøker fremover vil vise den nye, mer nøyaktige versjonen av verden.