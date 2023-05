After Us er et rystende innblikk i menneskehetens påvirkning på naturen

HQ

Det blir stadig vanligere at spill tar stilling til globale spørsmål. Enten det er en politisk uttalelse som i Road 96-spillene, eller miljøaktivisme som vi ser i Endling: Extinction is Forever, er spill en flott måte å øke bevisstheten om problemer som preger menneskeheten som helhet. Når det gjelder sistnevnte, er utvikleren Piccolo med på arbeidet med å vise hvor ødeleggende og skadelig menneskeheten er for miljøet og hva det til syvende og sist kan føre til, alt i form av et nytt eventyrplattformspill som heter After Us.

Satt til å debutere på PC, PS5 og Xbox Series-konsoller 23. mai, har jeg hatt sjansen til å forhåndsvise spillet og oppleve en åpningsdel av det for å se hvordan det former seg, og selv om det underliggende budskapet er veldig tydelig, ga ikke spillingen meg så mye inntrykk.

After Us setter spillerne i skoene til livets ånd, Gaia, et vesen som må reise gjennom en ødelagt jord i forsøket på å finne utdødde dyrearter, slik at hun kan samle deres livsessens og bidra til å bevare dem på den evige Mother's Ark. Denne reisen vil føre Gaia over alle slags steder rundt om på planeten, steder som har blitt skadet av oljesøl, motorveier, bilvrak, betongkonstruksjoner, kraftledninger og en rekke andre typer menneskelig infrastruktur som setter våre behov foran innvirkningen på miljøet og skapningene som lever der.

Med dette i tankene ber After Us deg om å lede Gaia rundt disse stedene mens du unngår dødelig forurensning og andre farer, og du gjør det ved å bruke en rekke plattformteknikker og spesielle evner som kan bidra til å fjerne farer. Mellom hopping, gliding, byksing og noen få andre plattformbevegelser, hele veien til å lade opp Gaias energi for å kunne fjerne visse farer (og kort erstatte dem med en grønn plen med gress og ville blomster) slik at hun kan passere dem uskadd.

Plattformsystemene er ganske grunnleggende og enkle å forstå, og ut fra min erfaring kan de være litt rykkete og vanskelige å håndtere. After Us insisterer på å ha flere forskjellige evner som alle er basert på samme inputs, noe som betyr at du ender opp med å måtte bruke den høyre triggeren på en kontroller for å både bykse i luften, lade og bruke Gaias ryddeevne og mer, og dette fører til hyppige misbrukte handlinger og mislykkede hopp, noe som rett og slett er frustrerende.

Når det gjelder det faktiske nivået og verdensdesignet, er det ganske lineært og lar Gaia bare reise i en retning og på en vei, noe som betyr at det egentlig ikke er for mange alternativer til hvordan du kan nærme deg spillingen. Siden nivåene er designet for å gjenspeile en post-apokalyptisk jord, som er oversådd med det som bare kan beskrives som fossiliserte mennesker, vandrer du heller ikke rundt og føler en følelse av ærefrykt. Det er opprivende og skummelt, og selv om nivådesignet kanskje ikke er det mest geniale og spennende, får det deg i det minste til å tenke på hva vi som mennesker gjør med planeten.

Det er imidlertid noen måter å våge seg utenfor allfarvei på, og disse kommer i små åpne områder langs reisen. Når du kommer til disse, er Gaia i stand til å se seg rundt og finne mindre dyreånder som kan samles og vil begynne å pusse opp verden ved å legge til faktiske åndelige skapninger rundt nivåene. Disse åndene utgjør ikke kjernen, de store åndene i After Us, ettersom Gaia hovedsakelig leter etter større ånder, men dette er mindre samleobjekter som fungerer for å forbedre spillingen litt.

After Us er også et spill uten mye lyd. Gaia ser ikke ut til å snakke, og bortsett fra den sporadiske dialogen fra Mother, kommer den eneste lyden fra det omgivende lydsporet som spilles mens du utforsker verden. Jeg har alltid hatt middelmådige tanker om denne stilen med spilldesign, ettersom den legger enda større vekt på hvordan fortellingen og historien formidles gjennom spillingen, og dette er noe som After Us virkelig sliter med til tider på grunn av det mer grunnleggende nivådesignet.

Selv om jeg ikke er spesielt grepet av det jeg har sett av After Us så langt, fascinerer det underliggende budskapet det ønsker å formidle meg, og jeg er spent på å se hva resten av fortellingen har, og hvordan Gaia utvikler seg og vokser med ytterligere ferdigheter og evner.