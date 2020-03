Har du et ønske om å dra til Helvete og drikke djevelen under bordet? Eier du også en Nintendo Switch? Hvis det er tilfellet kan Night School Studios' Afterparty være noe for deg, og det lanseres på Switch neste uke.

Den sjette mars kommer Afterparty til Nintendos hybridkonsoll og vil koste 200 kroner. Om du allerede vet at dette er noe for deg, har det seg sånn at de som forhåndsbestiller får 20% avslag nå. Sjekk ut den nye traileren nedenfor.