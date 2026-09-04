Afterworld Gamescom-forhåndsvisning: Overraskende tilgjengelig strategispill

På Gamescom ONL opplevde vi noen overraskelser, men kanskje var det ingen som vakte like mye oppsikt med sin første trailer som Paradox' Afterworld. Da den filmiske traileren først ble vist, lurte folk på om det var et nytt Mad Max-spill eller et nytt Dune-spill. Det viste seg å være noe helt nytt: et postapokalyptisk storstrategispill der du styrer en gruppe overlevende som kommer til Amerika 100 år etter dets undergang, klare til å overleve, bygge opp og erobre den verdenen som er igjen.

HQ

Det høres ut som om det godt kunne være bakgrunnen for et mer lineært, fortellingsfokusert spill. Et postapokalyptisk Amerika har blitt vist i videospill utallige ganger før, og Paradox vet at det følger med en viss liste over forventninger når man bruker denne settingen. Vi vil se teknologibesatte fanatikere, folk som tilber ild, og overlevende som bare vil reparere bunkeren sin slik at de kan stenge seg inne igjen, akkurat som om det var et Fallout-hvelv. I motsetning til mange andre storstrategispill, der det finnes et kart som skal erobres og enhver følelse av en fortelling vanligvis kommer fra din egen fantasi, er « Afterworld fokusert på å gi deg en historie du kan bygge opp ved å fullføre hovedmål i tråd med dine overlevelsesmål.

Det kan innebære å erobre verden. Det kan handle om å utvikle teknologien nok til enten å forlate den ødelagte verdenen eller gjenopprette den til mye av sin tidligere prakt. Paradox ser ikke for seg at det finnes én vei til seier som alle følger, men snarere kriterier du må oppfylle for å nå en avslutning du finner tilfredsstillende. Afterworld er ikke det første strategispillet som gjør dette, men det gjør det umiddelbart til et av de mest nybegynnervennlige Paradox-spillene jeg har sett på lenge, siden spillerne ikke trenger å gå gjennom en wiki med systemer og mekanikker før de skjønner hva de faktisk vil gjøre.

Vi brukte litt tid på å spille som «Shelterborn», en gruppe overlevende som måtte forlate tryggheten i bunkeren sin for å utforske den store verden. Du bestemmer hvorfor de dro og hva slags mennesker de kan bli. Jeg valgte å la mine tidligere bunkerbeboere bli opportunistiske kannibaler, fordi jeg tenkte det kanskje ville gjøre ting litt mer spennende. Som det viser seg, gir alle de små beslutningene du tror bare spiller en rolle i å legge til visse egenskaper til samfunnet ditt, også retninger det kan følge. Hvis jeg hadde ønsket det, kunne jeg ha satset mer på å utforske skogen, på å bli et mer krigersamfunn, eller, som nevnt, på kannibalisme. Det er overlevelse i stor skala, sier Paradox, med en prosessgenerert, levende verden som har massevis av hemmeligheter du kan oppdage.

Dette er en annonse:

Omfanget av spillet er imponerende. Det er enorme områder å utforske og til slutt erobre, og det er også fullpakket med myter og bakgrunnshistorier å avdekke. Selv når jeg så på den ene leiren jeg klarte å holde i gang i løpet av demo-perioden, var det en nesten overveldende mengde detaljer. Befolkningsantall ble sporet, inkludert antall barn, eldre og voksne i arbeidsfør alder i leiren din. Slike detaljer kan være nødvendige for å forstå alle mekanismene i et spill som «Europa Universalis V», men i « Afterworld hindrer de deg ikke i å nyte spillet med en gang. Det var det som imponerte meg mest ved spillet. Måten det valgte en tilnærming som ikke bare presset seg inn i en strateginiche, kun for strategifans. « Afterworld kan utvide seg til å bli et spill for overlevelsesfans, så vel som spillere som bare ønsker en ny postapokalyptisk historie.

Å prøve å nå et for bredt publikum kan skade et spill som Afterworld, men det prøver ikke å markedsføre seg som strategispillet for alle. Det er fortsatt et storstrategispill i kjernen, men det vet også at det kan være like begrensende å be storstrategi-publikummet om å legge til enda et spill på ønskelisten sin. Afterworld blander overlevelse og strategi på en måte som umiddelbart fenger, og selv som en som vanligvis unngår grand strategy-spill til fordel for noe som Civilization eller Total War, fant jeg meg selv i å ønske mer etter demoen.