Against the Storm selger 1 million eksemplarer

Against the Storm er et roguelite bybyggerspill med én viktig forskjell: mens du forvalter ressursene dine og sjonglerer med mål for å gjøre bosetningen din større er det en massiv storm utenfor som kommer til å sette kjepper i hjulene og potensielt føre til at du må starte arbeidet ditt på nytt.

Det er en sjangerkombinasjon som kan virke merkelig på papiret, men i praksis har den åpenbart fungert. Siden det ble lansert på Steam 8. desember 2023, har Against the Storm vist seg å være en hit.

Nylig skrev utviklerne på Steam at spillet hadde nådd 1 million solgte eksemplarer. "Denne prestasjonen representerer de utallige timene du har brukt på å bygge landsbyer, forvitre stormer og overvinne spillets utfordringer. Hvert solgte eksemplar gjenspeiler en unik historie om utholdenhet og strategi i spillets verden", skrev Eremite games.

<em>"Vi er takknemlige overfor alle som noen gang har fullført ordrer for Scorched Queen, grublet over hvilken avling de skulle plante neste gang, eller forbannet seg når regnet vendte seg mot dem. Historiene deres har forvandlet Against the Storm fra et spill til en saga. Takk for at dere har vært med på denne utrolige reisen."

Har du spilt Against the Storm?