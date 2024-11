HQ

Da Marvel Studios annonserte en TV-serie med skurken fra WandaVision i hovedrollen, kom det som en stor overraskelse for mange. Agatha Harkness er imidlertid på ingen måte en urimelig figur å bygge en hel TV-serie rundt, ettersom hun har dukket opp i flere tegneserier og var en sentral figur i fjorårets videospill Marvel's Midnight Suns. Agatha All Along skiller seg ut som et av de få Marvel -produktene som fokuserer på en tidligere antagonist, og det er med blandet suksess at Marvel har klart å fortelle en uhyggelig og unik historie i denne miniserien på ni episoder.

De som har fulgt WandaVision og Doctor Strange in the Multiverse of Madness, spesielt, vil vite at Wanda Maximoff har vært gjennom utrolig mye siden hun mistet Vision i Avengers: Infinity War. I WandaVision forhekset hun en hel by og klarte å gjenskape Vision og to sønner som bare kunne eksistere innenfor hennes forhekselse. Det var imidlertid Agatha som fortsatte å trekke i trådene ("it was Agatha All Along!") og stadig utnyttet Wanda, noe som til slutt førte til en kamp der Wanda til slutt ble Scarlet Witch og forhekset Agatha, som deretter ble manipulert til å leve et normalt liv i samfunnet Westview. Etter at Scarlet Witch ofret livet sitt i den andre Doctor Strange -filmen, ble koblingen brutt, og Agatha begynte sakte å vende tilbake til sitt tidligere jeg.

Agatha var allerede en interessant karakter i WandaVision, og takket være en fenomenal prestasjon fra Kathryn Hahn ga hun karakteren liv og energi, og i Agatha All Along gjør hun dette med enda større finesse. Hahn fortsetter å spille en ondskapsfull og egoistisk heks som bare bryr seg om å bli sterkere og til slutt den mektigste heksen i verden. I TV-serien får imidlertid karakteren hennes lov til å blomstre litt mer, og viser at det er noe mer bak det karakteristiske upålitelige smilet hennes, noe tragisk som kan drive mange til vanvidd. Hahn briljerer virkelig i rollen som Agatha og gjør det nesten umulig å vite hva hun egentlig holder på med og hva som er hennes egentlige motivasjoner.

Dette er en annonse:

For å gjenvinne kreftene sine legger hun, sammen med andre hekser og en uvanlig tenåringsgutt (som uten tvil er seriens viktigste karakter), ut på den legendariske Hekseveien, som består av flere utfordringer som de må overleve for å komme til veis ende. Hver utfordring er knyttet til en av karakterene, og minner ekstremt mye om filmserien Escape Room, der de innesperrede karakterene må løse gåter innen en viss tid for å overleve. Hver utfordring vil også lære dem noe som etter hvert vil bringe them nærmere hverandre, men Agatha All Along viser også for første gang på lenge i Marvel forstand at det har konsekvenser for de involverte, og at det ikke alltid er en lykkelig slutt ved veis ende.

Som jeg nevnte tidligere, er hver episode stort sett begrenset til én utfordring, og siden de er basert på hver enkelt heks' tidligere erfaringer, er hver utfordring unik. I én episode må gruppen håndtere en besettelse som umiddelbart får dem til å tenke på The Exorcist, og i en annen episode er en demon ute etter å drepe dem alle. TV-serien beveger seg altså mye inn på svært skumle og ubehagelige områder, men den blir aldri så skummel at den kan kalles en skrekkserie.

Selv om hver utfordring er unik, er ikke alle spesielt interessante. Første gang gruppen står overfor et felles oppdrag, leverer manusforfatterne med stil, og blander humor, skrekk og spenning på en utsøkt måte. Men allerede i neste utfordring faller det hele fra hverandre og føles mindre viktig eller relevant. Selv om hver episode er ment å få de ulike karakterene til å blomstre, forblir flere av dem uinteressante, og avslutningen på hver episode blir ett eneste stort antiklimaks. Det er kun Agathas og tenåringsguttens bakgrunn og narrative buer som faktisk er viktige og gjør dem til nøkkelkarakterer.

Dette er en annonse:

Dessverre faller TV-seriens avslutning ganske flatt for meg og føltes verken grandios eller spesielt tilfredsstillende, for den saks skyld. Det utkjempes et kort slag (finnes det i det hele tatt et alternativ til Marvel?), men det er ekstremt svakt og egentlig helt unødvendig. I mine øyne er den bare der fordi formelen krever det. Selv sluttscenen antyder et kommende eventyr, men om det involverer disse karakterene eller andre fra Marvel -universet gjenstår å se, men uansett føles selv dette ganske underveldende. Til tross for sterke skuespillerprestasjoner, den unike stilen og en sterk karakterutvikling for Agatha Harkness, faller Agatha All Along ganske flatt for meg. Den er ikke dårlig, men den er heller ikke spesielt god. Den er bare utrolig middelmådig.