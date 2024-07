Agatha All Along blander skrekk, mystikk og komedie i trailer

To måneder har gått siden Marvel kunngjorde at Agatha All Along, WandaVision-spinoffen med Kathryn Hahn i hovedrollen, vil debutere med to episoder på Disney+ 18. september, så det er på tide med en liten smakebit på hva som venter.

Vi har fått den første teaser-traileren for Agatha All Along, men dette er en av de situasjonene hvor det er rart å kalle noe slikt en teaser. Traileren gir oss et glimt av hvordan Agatha Harkness levde livet sitt etter WandaVision og bekrefter at serien finner sted etter Doctor Strange in the Multiverse of Madness, før den avslører at Aubrey Plaza hjelper Kathryn Hahns karakter med å få hukommelsen tilbake. Denne svært interessante duoen fortsetter med å prøve å samle andre hekser uten hekseforbund og gjenopprette dem til deres tidligere glansdager ved å prøve seg på en rekke utfordringer langs Witches' Road

