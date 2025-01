Agatha All Along får ikke en andre sesong

HQ

Agatha All Along var et av de eneste store Marvel-prosjektene som kom ut av fjor, og til tross for noen anstendige tall på Disney +, blåste showet egentlig ikke noen av banen. Nå er det bekreftet at det ikke blir en sesong 2 av Agatha All Along.

I en tale på Sirius XM-podcasten (via TheWrap) avslørte stjernen Patti LuPone at en sesong 2 ikke er i arbeid, hovedsakelig på grunn av showrunner Jac Schaffer, som ikke synes andre sesonger er interessante.

"[Schaffer] sa: 'Jeg gjør ikke andre sesonger'",</em> sa LuPone. "Hun sa: 'De ville at jeg skulle gjøre en andre sesong av Wanda Vision, og det ville jeg ikke. Hun sa: 'Det er for mye å skrive', så hun gjør enkeltstående innslag, og jeg håper og ber virkelig om at jeg en dag får jobbe med henne igjen, for hun er magisk."

Så, ingen retur for Agatha, til tross for at Kathryn Hahn ønsker å komme tilbake som karakteren. Tror du dette er til det beste?