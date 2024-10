Agatha All Along hevdes å være Marvels billigste serie hittil

HQ

Det ser ut til at Agatha All Along faktisk har vært litt av en hit for Marvel. Serien skal ha fått rundt 9,3 millioner visninger i løpet av sin første uke, noe som bare er et par millioner bak Star Wars: The Acolyte, som hadde et rapportert budsjett på rundt 180 millioner dollar.

Dette strammere budsjettet er ifølge Marvel Studios sjefen for strømming, TV og animasjon, Brad Winderbaum, med vilje, da han i et intervju med Variety uttaler følgende :

"Jeg kan fortelle deg at det er vår minst kostbare serie, og jeg tror det var med vilje. Vi ønsker å lage disse showene til en ansvarlig pris. Det gir oss ærlig talt litt mer kreativ frihet når vi kan ta dem inn til et rimelig budsjett. Som ["Agatha All Along"], for eksempel, har serien minimalt med CG, mye mindre enn vi noen gang har gjort før. Det er for det meste praktiske effekter, og jeg tror du kan føle det i serien."

Det nøyaktige budsjettet er ikke avslørt, men det ble tidligere antatt at Echo var den billigste Marvel serien å utvikle til dags dato, med et budsjett på rundt 40 millioner dollar for fem episoder. Agatha All Along vil gå over ni episoder, så det er uklart om Winderbaums kommentarer betyr at serien vil ha en lavere kostnad per episode, eller om Agathas totalbudsjett på en eller annen måte er 40 millioner dollar eller mindre, noe som betyr at hver episode vil ha en kostnad på rundt 5 millioner dollar.

Winderbaum legger til: "Jeg tror det handler om hvordan du bruker effektene, i motsetning til omfanget av effektene. Og vi reagerer på vår egen nyere historie her, og hvor effektive effekter egentlig er når det gjelder å øke verdien av en historie."

Har du sett Agatha All Along, og hva synes du om serien så langt?