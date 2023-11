Agatha Christie - Murder on the Orient Express

HQ

Hercule Poirot har gått om bord i det luksuriøse Orientekspresstoget på vei til Paris. Men ikke lenge etter avgang fra Istanbul blir toget stående fast i en snøstorm, og som om ikke det var nok, blir den gåtefulle forretningsmannen Ratchett funnet myrdet. Passasjerlisten viser seg å være full av mistenkte, og den belgiske mesterdetektiven får nok å gjøre med å holde styr på det som viser seg å være en komplisert og omfattende konspirasjon.

Hvis du har lest Agatha Christies originale mordgåte fra 1934 eller sett noen av de utallige filmatiseringene, vet du hva du går til med Microids' eventyrspill Murder on the Orient Express. Hva det hele ender med, er imidlertid en overraskelse. Utvikleren Microids Lyon har nemlig valgt å utvide, videreføre og til dels modernisere den klassiske kriminalhistorien, som nå er lagt til år 2023. Det er en avgjørelse som forbedrer opplevelsen på alle måter, uansett om du er kjent med originalen eller ikke.

Det største tilskuddet til originalmanuset kommer i form av den amerikanske detektiven Joanna Locke. I flere kapitler følger vi hennes etterforskning av familietragedien som ligger til grunn for de dramatiske hendelsene på toget. Med sin barske, true crime-inspirerte atmosfære utgjør Lockes kapitler en fin kontrast til Poirots mer komfortable whodunnit. Samtidig gir de deg også mulighet til å slippe unna de fem trange togkupeene på Orientekspressen, hvis monotoni kunne ha blitt et problem i det omtrent ti timer lange spillet.

I tillegg til den utvidede bakgrunnshistorien får vi også et par helt nye avslutningskapitler der Locke og Poirot må samarbeide for å utforske en ny vri på en av kriminalhistoriens mest berømte avslutninger. Historien inneholder få dramatiske scener og tar ikke opp dagsaktuelle politiske eller filosofiske spørsmål. Likevel er Murder on the Orient Express blant årets beste spillfortellinger, for det er intet mindre enn imponerende å klare å knytte så mange tråder sammen i en skarp tvangstrøye av en fortelling - uten et eneste nevneverdig plothull. Det er imidlertid noen problemer med spillets tempo som trekker opplevelsen litt ned, og flere av karakterene kunne trengt litt mer dybde.

Nå ville ikke Murder on the Orient Express vært det første spillet i nyere tid som klarer å sjonglere med en spennende fortelling, men som ikke holder mål når det kommer til spillingen. Heldigvis er ikke det tilfellet her. Microids Lyon følger trenden til mange nyere detektivspill som har droppet tidligere tiders pek-og-klikk-formel og droppet et overfylt varelager fylt med alskens småting. I stedet må du holde styr på og koble sammen en rekke mentale ledetråder - en oppgave som raskt blir vanskelig etter hvert som Poirot blir spunnet inn i et tettvevd nett av villspor og motstridende alibier.

Heldigvis holder spillet oversikt over all informasjon og alle oppgaver i et tankekart som virker inspirert av Frogwares nyere Sherlock Holmes-spill. Du trenger imidlertid ikke å legge sammen trådene selv. I stedet må du av og til hjelpe Poirot ved å svare på relativt enkle spørsmål om saken, sjekke et alibi eller gjenskape et hendelsesforløp. Mens du i de fleste andre spill kan gå i hovedpersonens sko, føles det her mer som om du følger i Poirots fotspor, som alltid ligger et eller to skritt foran.

Dette høres kanskje ut som en kritikk, og det er det til en viss grad også, for gåtene blir ofte for ensformige eller trivielle. Men den overkommelige vanskelighetsgraden gjør spillet til en digital pageturner som er vanskelig å legge fra seg. Du sitter aldri fast lenge, og selv om gåtene ikke setter de grå hjernene i arbeid, holder de deg på tå hev og lar deg holde tritt med den berømte detektiven. Da er det synd at utvikleren - akkurat når historien tar seg opp - trekker i nødbremsen og plutselig introduserer noen svært vanskelige gåter som bremser fremdriften. Samlet sett er vanskelighetsgraden rett og slett for ujevn.

Man trenger ikke ha Poirots skarpe blikk for å se hvor Murder on the Orient Express kommer litt til kort. Den grafiske stilen er grei, men bortsett fra de livlige ansiktene som er en gylden middelvei mellom realisme og tegneserieinspirert stil, mangler det litt på detaljnivået, noe den pikselerte skjermspareren som suser forbi vinduene på Orientekspressen er et godt eksempel på. Lydsporet er ganske bra, med sterke prestasjoner fra spesielt de to hovedpersonene, og akseptabelt stemmeskuespill fra resten. Og selv om musikken kunne trengt litt mer variasjon, underbygger den alltid stemningen på en effektiv måte.

Selv om spillets (uten tvil begrensede) budsjett av og til skinner gjennom i presentasjonen, gjør også utviklerens kjærlighet til kildematerialet det. Spillet fanger til fulle Poirots sympatiske, nesten komisk selvsikre fremtoning, og den veltrimmede barten hans står ofte i sentrum - du kan til og med finne gullbarter i hvert kapittel som fungerer som samleobjekter. Det er også mange referanser til Christies romaner, krimsjangeren og andre spill, og det er til og med en morsom sekvens som gjør narr av altfor hjelpsomme sidekicks.

Det sier seg nesten selv at Murder on the Orient Express gikk under radaren for de fleste da det ble utgitt i den travle oktobermåneden. Men hvis du har en forkjærlighet for kriminalromaner eller detektivspill, er dette et spill du ikke har råd til å gå glipp av. Demp lysene, lag en kopp te og begi deg ut på en livsfarlig, men uforglemmelig reise med Poirot.