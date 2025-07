Agatha Christies skygge hviler over mediedrevet rundt soppmordene

HQ

En hjemmelaget biff-wellington med dødshette. Tre familiemedlemmer døde. En fjerde overlever. En mediestorm, et rettsoppgjør og nå en bølge av filmatiseringer. Saken om Erin Patterson, som nylig ble dømt i Australia for drapet på sine tidligere svigerforeldre, er i ferd med å bli mer enn bare overskrifter. Den er i ferd med å bli noe helt annet: et kulturelt fenomen som på nesten uhyggelig vis gjenspeiler de forvridde historiene som Agatha Christie en gang skrev.

I Christies univers var ingenting farligere enn en tilsynelatende hyggelig middag. I A Murder is Announced ankommer gjestene til det de tror skal bli en kveld med harmløs underholdning. I Sparkling Cyanide skjuler champagnefløyter døden. I Crooked House kveles familiebåndene av giftig hengivenhet. Erin Pattersons historie ser ut til å følge samme mønster, en fortelling der gjestfrihet blir et våpen, og der fortrolighet avler dødelig tillit.

Det er derfor ingen overraskelse at forlag, produsenter og strømmeplattformer har kastet seg over saken som gribber over et ferskt mysterium. ABCs Toxic, som allerede er under utvikling, lover en nyansert gjenfortelling av hendelsene, mens Death Cap, en ny dokumentar for Stan, vil gi seerne et eksklusivt blikk inn i etterforskningen. Dusinvis av podcaster pakker fortsatt ut hvert eneste øyeblikk i rettssalen med rettsmedisinsk presisjon, og faglitterære bokavtaler flyr ut av hyllene. Det er et sandt frenzy for true crime-fortellere, som alle er tiltrukket av historiens potente cocktail av sorg, svik og hjemlig frykt.

Men det som gjør denne saken unikt fengslende, er ikke bare den sjokkerende metoden eller det tragiske utfallet, det er måten den gjenspeiler Christies mest varige temaer på. Bakteppet er beskjedent: et beskjedent kjøkken på landsbygda i Victoria, Australia. Motivet forblir dunkelt. Den anklagede kokken, Erin Patterson, hevder sin uskyld. Men det grufulle ligger i det banale, det nærmest arketypiske ved handlingen. Det kunne ha skjedd hvor som helst. Det er nettopp det som gjør den så skremmende, vil Christie hevde.

I hjertet av mange av Christies romaner ligger et enkelt spørsmål: Hvor godt kjenner vi egentlig de menneskene vi deler hjem, måltider og liv med? I denne tragedien fra det virkelige liv gir dette spørsmålet altfor høy gjenklang. Ofrene var familiemedlemmer. Stedet var en lunsj sammenkomst. Ifølge dommen var drapsmannen en person som en gang hadde sittet ved samme bord som dem, ikke ulikt hvordan Christie satte alle sine mistenkte sammen, bare for at en av dem langsomt skulle avsløre hånden sin.

De kulturelle etterdønningene har vært raske og omfattende. På nettet florerer det allerede av rykter om rollebesetning, og brukere av sosiale medier ser for seg Toni Collette eller Jessica Gunning i rollen som Patterson. Noen antyder at saken kan bli den neste The Staircase, en true crime-dramatisering som visket ut grensene mellom fakta og fiksjon. Andre er bekymret for at tragedien for raskt blir omgjort til innhold.

Det er likevel ikke til å komme fra at fortellingen har en Christie-aktig tiltrekningskraft. Til og med tittelen på en av de kommende bøkene, Recipe for Murder, virker som hentet rett fra krimdronningens lekebok. Fascinasjonen for dødelig mat, for hjemlighet som går galt, er ikke noe nytt. Men sjelden har virkeligheten speilet fiksjonen med en så presis og hjemsøkende detaljrikdom.

Helen Garner, Australias egen mester i litterær sakprosa, har observert rettssaken på nært hold, noe som tyder på at en større litterær respons kan være på trappene, noe som kan minne om hennes rystende krønike This House of Grief. Hvorvidt hun, eller en annen forfatter, vil skrive den endelige Patterson-fortellingen, er fortsatt uklart. Det som er klart, er at denne historien har gått inn i den kulturelle fantasien på en måte som få moderne forbrytelser gjør.

Agatha Christie bemerket en gang: "Den er fullstendig uviktig. Det er derfor det er så interessant." Hun siktet til det ordinære, tingenes kjedelige overflate, under hvilken alle slags hemmeligheter koker. Soppmordene er på mange måter en perfekt realisering av denne ideen. Et vanlig hjem. Vanlig måltid. Ekstraordinær skrekk. Og plutselig ser verden på.