Age of Empires II: Definitive Edition får besøk av romerne

Age of Empires II: Definitive Edition er i ferd med å bli utfylt på en viktig måte takket være den kommende utvidelsen Welcome to Return of Rome. Dette "vil tillate deg å utfordre venner med de opprinnelige seksten Age of Empires sivilisasjonene - pluss en helt ny Return of Rome eksklusiv sivilisasjon, Lac Viet".

Det inkluderer også tre nye kampanjer, så det virker som noe alle hobbygeneraler der ute vil ha mye moro med. Return of Rome lanseres 16. mai, og vi har en helt ny trailer for deg nedenfor for å sjekke ut.

