Age of Empires II: Definitive Edition får ny utvidelse og gratis oppdatering

Age of Empires blir lagt til Age of Empires II: Definitive Edition som nytt innhold, med mye ekstramateriale.

Det populære strategispillet kommer for både sky og konsoller 31. januar, og her er lanseringsvideoen.

Age of Empires II: Lords of the West annonsert

den 15 desember 2020 klokken 23:57 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Det ble raskt klart at Microsoft ville legge mye arbeid i å pusse opp Age of Empires II i form av Age of Empires II: Definitive Edition, men i januar tar de det til et...