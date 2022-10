Age of Empires II: Definitive Edition og Age of Empires IV klare for Xbox i 2023

HQ

World's Edge har aldri lagt skjul på at de ønsker å bringe flere av Age of Empires-spillene til Xbox, så når det først skjer er det visst like greit å få det unnagjort på relativt kort tid.

I kveldens stream avslørte utviklerne at både Age of Empires II: Definitive Edition og Age of Empires IV kommer til Xbox One og Xbox Series i 2023. Nærmere bestemt kommer oppussingen av toeren den 31. januar, mens det nyeste spillet lanseres senere på året. Disse utgavene vil blant annet komme med en ny opplæringsdel for å gjøre det lett å forstå hvordan spillene fungerer med en kontroller, mer konsollvennlige menyer, støtte cross-play og selvsagt lanseres med alt av utvidelser og oppdateringer PC-utgavene allerede har fått.