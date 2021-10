HQ

HQ

Etter mer enn et tiår med venting er endelig et nytt Age of Empires-spill her. Med originalene utviklet av det nå nedlagte Ensemble Studios, har Relic Entertainment tatt utfordringen med å lage et spill som vil appellere til både eksisterende fans og nye spillere. Etter å ha spilt det selv de siste ukene, kan jeg si de har klart å utvikle et hyggelig sanntids strategispill som mange spillere vil omfavne, men det er også noen irritasjoner som jeg synes de eldre spillene ganske enkelt gjorde bedre.

For de som ikke kjenner spillet eller serien ennå, er Age of Empires IV den åndelige oppfølgeren til Age of Empires II fra 1999, som også ble satt til middelalderen, og holder seg ganske nært de klassiske elementene i sanntids strategispill: bygge basen din, trene landsbyboere for å hente ut ressurser som tre og gull, og raskt bygge opp en hær for å bekjempe fiendene dine. Militære enheter følger et stein-saks-papir-prinsipp, med spydmenn som bekjemper kavaleri, kavaleri som bekjemper bueskyttere og bueskyttere som bekjemper spydmenn. Age of Empires har også et tidsalderssystem, hvor du går fra den laveste "Dark Age" til den høyeste "Imperial Age", slik at du kan få en teknologisk fordel i forhold til dine motstandere når du investerer i økonomien din.

Age of Empires IV lanseres med seks spillbare sivilisasjoner med unike fordeler: English, French, Holy Roman Empire, Abbasids, Delhi Sultanate og Rus. Det er en kjerne av delte bygninger og enheter, men med sivilisasjonsspesifikke skins, og noen unike enheter som de mongolske bueskytterne, Delhis panserelefanter eller engelske langbuemenn. Alle enhetenes håner er på et historisk språk som gammel fransk eller mongolsk, noe som sammen med musikken bidrar til å fordype et historisk spill. Age of Empires IV kjører på Relics nyeste Essence Engine 5, og tilbyr svært detaljerte og fargerike bygninger og enheter, inkludert muligheten til å snu kameraet 360 grader rundt for å nyte omgivelsene.

Det første jeg gjorde da jeg begynte å spille spillet var å prøve enspillerkampanjene. Og egentlig synes jeg Relic gjorde en fantastisk jobb her, siden kampanjene er veldig godt laget og morsomme. De lar deg gjenoppleve kampene og erobringene til enten normannerne, franskmennene, mongolerne eller russerne, og tilbyr en flott kombinasjon av konsise dokumentarvideoer av høy kvalitet som forteller kampanjehistorien og oppdragene som slipper deg rett inn i handlingen for å spille ut viktige begivenheter. Å se det nåværende stedet for Hastings-slagmarken i videoen først og deretter spille ut slaget føltes rett og slett veldig oppslukende for meg. Andre ganger er viktige figurer eller hendelser illustrert ved hjelp av moderne tegninger som Bayeux-teppet. Kombinasjonene av flott visuell historiefortelling og å falle inn i handlingen under oppdrag gjør at det føles som om du spiller en interaktiv dokumentar, noe jeg virkelig liker.

I tillegg til videoene som driver kampanjens historie videre, er det flere videoer som går nærmere inn på bestemte emner som er relevante for kampanjen du spiller. Det er innhold om slottsbygging, hestebueskyting og mongolske krigstrommer, for eksempel, som gjør en god jobb med å forsterke kampanjeopplevelsen din. Selv som en historiker som har lest mange bøker og artikler om historie, føler jeg at jeg får en ny følelsesmessig opplevelse av å spille kampanjen for de mongolske erobringene, for eksempel. Det faktum at enheter snakker sine autentiske språk og spillets musikk og visuelle elementer øker opplevelsen mens du spiller. Alt i alt synes jeg at kampanjene definitivt er et høydepunkt i historisk strategispilling.

Jeg har det også gøy med å zoome inn og ta en nærmere kikk på enhetene og bygningene mine. Relics nye Essence Engine gjør en god jobb med å levere et svært detaljert miljø, fargerike bygninger og enheter som ser autentiske ut. Jeg følte at enhetenes våpen var litt for tegnefilmaktige i begynnelsen fordi de er relativt store i forhold til enhetene, men det er noe du kan bli vant til veldig raskt. Det er også lett nok å se forskjellige enhetstyper på skjermen. Bygninger som blir skadet har også fine ødeleggelsesanimasjoner, og kameraet lar deg rotere fritt, så det er mange ting å like.

Det er også ting jeg ikke liker, ting som ikke helt passer til Ages of Empires-arven. Når jeg spiller flerspillerkart eller slag mot AI, føles kartene i spillet ofte veldig små. Når du bygger basen din er det bare begrenset med plass til å plassere bygninger. Sivilisasjonsbonuser krever også at du pakker bygningene dine tett sammen. Basebygningselementet i spillet føles derfor mer i stil med Starcraft 2 og er et klart brudd fra Age of Empires II. Kombinert med et lavere zoomnivå føles kartet til tider trangt. Jeg tror også dette vil påvirke flerspillerdelen av spillet. Lengre flerspillerkamper i AoE II resulterer ofte i "søppelkriger" der spillere bygger mange militærbygninger og spammer billige enheter på en slagmark som ebber frem og tilbake. Mangelen på bygninger i dette spillet betyr at du neppe vil gjenoppbygge en hær raskt etter en tapt kamp, spesielt med tanke på at bygninger ødelegges raskere enn før.

En annen ting jeg misliker er beleiringsvåpnene. Middelalderkatapultene og pilskytende ballista som er med i spillet beveger seg veldig klønete etter min erfaring og tar opp mye plass på de mindre kartene. I motsetning til tidligere Age of Empires-spill skader de heller ikke vennlige enheter. Dette betyr at en nærkamp for det meste vinnes av siden som kaster inn et par katapulter uten straff overhodet. Sjøslag lider av de samme problemene som beleiringsvåpnene. Det som er fint er at skipene er tydelig forskjellige mellom sivilisasjonene, og det er noen som ser virkelig pene ut. Dessverre beveger skipene seg på samme klønete måte som beleiringsvåpen og fyller raskt skjermen i store mengder. Det er også synd at de ofte roterer til venstre og høyre ukontrollert som om de er i konstant tvil om hvor de skal gå videre. Det er noen andre irritasjonsmomenter også, for eksempel manglende evne til å målrette spesifikke enheter med festningsverkene dine, som ofte automatisk målretter mot de minst optimale enhetene.

Det ville imidlertid være urettferdig å bare se dette spillet i lys av tidligere Age of Empires-spill. For så snart jeg gir slipp på forventningene mine til hvordan Age of Empires skal være, må jeg innrømme at jeg er nysgjerrig på å se hvordan jeg vil klare meg i flerspiller når spillet lanseres 28. oktober. Tempoet i spillet kommer til å bli ganske raskt basert på min (begrensede) flerspilleropplevelse så langt. For eksempel er franskmennene i stand til å gjøre et ridderrush på rundt 6-minutters-merket, noe som beveger serien mer mot et "6 pool" Zerg-rush i Starcraft 2. Basert på sivilisasjonen din, må du forberede deg på hva som kommer fra motstanderne dine. Å rushe russerne vil for eksempel være vanskelig, siden de har tidlig tilgang til gode festningsverk, mens mongolene kan pakke sammen basen for å hente ferske ressurser. Jeg mener derfor at asymmetrien mellom sivilisasjoner som utviklerne hevdet i forhåndsvisningene definitivt er til stede og vil føre til interessante strategier, men dette er noe som bare vil vises når et stort antall spillere begynner å spille spillet. Så langt regner jeg med at det går bra.

Relic har også lagt til noen nye elementer i spillet. Det er nå nøytrale handelsposter på kartet, mange måter å øke ressursinnsamlingen på, og religiøse steder som utløser en tidsbestemt seier akkurat som relikvier og underverker pleide å gjøre i eldre Age of Empires-spill. Jeg følte meg irritert da AI vant den første trefningen på denne måten, men det er en måte å holde spillerne på tærne ved å tilby flere seiersmidler. Aldring er også mer komplekst enn før, og krever at du bygger landemerkebygninger som i Age of Empires III. De kan passe godt inn i din overordnede strategi, ettersom de noen ganger kan tilby en sterk defensiv oppgradering for byen din eller et økonomisk løft hvis du planlegger å vokse for å så slå til senere i spillet. I likhet med asymmetrien mellom sivilisasjoner, føler jeg at det er en fin utfordring fremover å mestre min foretrukne strategi i de kommende månedene med onlinespilling.

Så hva er min endelige dom? Fra et historisk perspektiv er kampanjene til Age of Empires IV definitivt et høydepunkt i serien. Spillmessig inkorporerer spillet mange ting fra de eldre spillene som funker bra, samtidig som serien oppgraderes til en visuelt tiltalende spillmotor. Imidlertid gjør det også noen ting annerledes som jeg ikke er så glad i, først og fremst følelsen av mindre kart og klønete skip og beleiringsvåpen. På den annen side, når man ser på Age of Empires IV i seg selv, er det mye dybde i strategiene som venter på å bli oppdaget i konkurransespill med de nye asymmetriske sivilisasjonene, strategiske alternativer når man går videre til en annen tidsalder, og et raskere spilltempo som bringer det nærmere andre spill som Starcraft-serien. Til syvende og sist ser jeg frem til å spille flerspiller i løpet av de kommende månedene, for å se hvilke strategier spillerne kommer med og finne ut måter å slå dem på.