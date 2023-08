Age of Empires IV: Anniversary Edition nå tilgjengelig på Xbox

HQ

Geoff Keighleys Opening Night Live på Gamescom var ikke så blottet for overraskelser som programlederen hevdet, med ting som kunngjøringen av Little Nightmares 3. Men det kom også nye versjoner av spill som allerede er på markedet, og nå kommer en helt spesiell versjon for RTS-fans. Vi snakker om Age of Empires IV, og jubileumsutgaven er nå tilgjengelig på Xbox-konsoller og Game Pass.

Med et helt nytt spillsystem som er tilpasset Xbox-kontrolleren, vil denne utgaven ha flerspillermulighet for opptil åtte spillere og utnytte 4K-oppløsningen i denne utgaven.

Du kan nå laste ned Age of Empires IV til din Xbox og oppleve historiske kampanjer som Jeanne d'Arc og Djengis Khan, eller skape ditt eget korstog med to nye sivilisasjoner, nye masteries, utfordringer, hån og triks.