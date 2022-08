HQ

Det historiske sanntidsstrategispillet Age of Empires IV bekreftet i går kveld litt nytt innhold. To nye sivilisasjoner er på vei, nærmere bestemt ottomanere og malianere. Dessuten venter en stor oppdatering sammen med utvidelsen den 25. oktober. Det nye innholdet er for øvrig gratis. Se traileren under.