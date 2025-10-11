Age of Empires V ryktes å være i tidlig utvikling

Det er nå fire år siden spillerne ble beæret med det fjerde bidraget i den anerkjente Age of Empires-serien - det første nye mainline-spillet på over et tiår, hvis vi ser bort fra remastere og nyinnspillinger. Og det ser ikke ut til at Microsoft har tenkt å stoppe når som helst snart. Ifølge nye rykter er studioet nok en gang hardt i arbeid. Et femte spill sies å være i tidlig produksjon, angivelig ved hjelp av Unreal Engine - en påstand som støttes ytterligere av en håndfull stillingsannonser som nylig ble lagt ut av Microsoft.

HQ

Tradisjonelt har Age of Empires alltid basert seg på egenutviklede motorer, så hvis Unreal virkelig er den veien de har valgt, markerer det et fascinerende skifte for serien. Det ville også signalisere en sterk ambisjon om å levere en stor visuell oppgradering - for ikke å nevne den ekstra fordelen med enklere utvikling på tvers av plattformer.

Det er selvfølgelig alltid en mulighet for at disse stillingsannonsene ikke peker mot en helt ny tittel, men snarere en remaster eller nyinnspilling av en av de eldre titlene. Men vi krysser fingrene for en ny del i form av Age of Empires V.