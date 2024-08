HQ

Det er vanskelig å tro at det allerede har gått over 20 år siden jeg spilte Age of Mythology for første gang, tilbake i 2002. Jeg har alltid hatt gode minner om det søte utseendet og stemmene til de norrøne dverglandsbyboerne, og det utmerkede lydsporet som passet så godt til det mytologiske temaet. Spol frem til 2024, og den siste uken har jeg spilt en fornyet versjon, kalt Age of Mythology: Retold. RTS-sjangeren fortsetter å utvikle seg, og denne nyinnspillingen reiser spørsmålet: Er dette bare moro for nostalgiens skyld, eller kan et spill fra begynnelsen av 2000-tallet fortsatt holde stand i dag?

Age of Mythology ble faktisk utgitt på nytt i 2014, med Age of Mythology: Extended Edition. Selv den versjonen er 10 år gammel i dag, så det er god plass til nye forbedringer, og en av de mest åpenbare forbedringene på Retold er den visuelle overhalingen. Jeg setter stor pris på den nye grafikken, spesielt når man zoomer inn for å se detaljene i enheter og miljøer. Fargene er livlige, og enhetsanimasjonene er flytende. Jeg synes det er spesielt spennende å se på gudekreftene, for eksempel skogbranner, tornadoer og meteorregn som styrter ned. Jeg liker også kamper der Titans er involvert, ettersom de kraftige slagene deres sender store mengder enheter komisk flyvende i alle retninger.

Oppmerksomheten på detaljer strekker seg også til de vanligste enhetene, med vakkert gjengitte krigselefanter, fotsoldater, helter og mytiske dyr som vekker mytologiens verden til live. Måten bygninger blir skadet på, bidrar også til innlevelsen. Bygninger smuldrer faktisk opp på en vakker måte når de angripes, med deler som gradvis kollapser og branner som starter etter hvert som de får mer skade.

Fra et spillperspektiv beholder Age of Mythology: Retold det klassiske gameplayet fra Age of Empires -serien, samtidig som det introduserer en rekke forbedringer. Kjernen i spillet er å bygge og styre sivilisasjonen din, avansere gjennom ulike tidsaldre og velge guder og mindre guder som gir deg mektige krefter. Spillerne må samle ressurser, konstruere bygninger og trene opp en blanding av menneskelige og mytiske enheter. Vellykket kamp avhenger av bruken av helter, mytiske enheter og ødeleggende gudekrefter for å snu slagets gang.

For nykommere byr Retold på en rekke interessante enheter med unik mekanikk. Under alle menneskelige enheter, som spydmenn, kavaleri og bueskyttere, ligger en stein-saks-papir-mekanikk, men de mytiske enhetene, helteenhetene og gudekreftene legger til ekstra lag av kompleksitet. Noen av favorittenhetene mine så langt er de egyptiske mumiene, som forbanner fiendtlige enheter og skaper mumie-håndlangere når de dør, eller de gigantiske greske krabbene som svømmer vakkert og utmerker seg ved å angripe skip. Hver myteenhet tilfører slagmarken noe helt spesielt, noe som gjør at hvert eneste møte føles dynamisk og uforutsigbart.

Innføringen av gjenbrukbare gudekrefter er et annet utmerket tilskudd til spillet. En av mine favorittaspekter ved Age of Empires -serien har alltid vært kampene, og disse gjenbrukbare gudekreftene legger til enda et lag i den dynamikken. Disse kreftene kan forvandle et fiendeangrep til en katastrofal fiasko, og når de brukes riktig, er de helt avgjørende. Zevs' lynkraft er for eksempel perfekt til å eliminere et verdifullt mål på et øyeblikk, mens en kombinasjon av egyptiske gudekrefter kan binde en fiendehær med slanger og mumier som dukker opp fra bakken, slik at du kan utslette dem med kraftige meteorer.

Mens andre deler av spillet har fått en betydelig oppgradering, ser det imidlertid ut til at kampanjene er en direkte kopi av originalspillets oppdrag. For de som har spilt Age of Mythology: Extended Edition i nyere tid, kan dette være litt av en skuffelse hvis du er mer interessert i enspillerinnhold. Når man ser oppdragene side om side, er de akkurat som før. I tillegg ser det ut til at de nye stemmene er dårligere enn de originale. Jeg la merke til at de originale stemmene hadde et komisk preg, mens de nye stemmene er veldig seriøse, uten noe lekenhet, noe som definitivt får det til å føles som en nedgradering.

Jeg har også en blandet følelse når det gjelder kontrollene og brukergrensesnittet. På den ene siden er det et utmerket nytt automatisert system for å samle landsbyboere. I stedet for å detaljstyre landsbyboerne, kan du velge en forhåndsinnstilling av hva landsbyboerne skal fokusere på, for eksempel ressurser for å komme videre til neste alder. Selv om det på en måte er veldig un-Age of Empires med sine forseggjorte tidsbestemte byggeordrer, er det et godt tillegg for nye spillere som fremdeles finner ut hvilke enheter de skal lage og motvirke. Jeg er imidlertid ikke sikker på om det vil være tilgjengelig for nettkamper.

På den annen side misliker jeg virkelig småting, som at jeg ikke kan beordre et angrepstrekk for hæren min ved å klikke på et område på minikartet. Dette gir et unødvendig ekstra steg når jeg både skal koordinere et angrep og administrere basen min. I tillegg synes jeg at en fremtidig oppdatering bør kopiere Age of Empires II: Definitive Editions automatiske forslag til plassering av nye gårder, ettersom disse fortsatt må plasseres manuelt nå.

Et annet kritisk punkt er veifinning, som ikke alltid fungerer optimalt. Jeg har for eksempel opplevd at landsbyboere ikke kunne finne byggeplassen til underverket mitt når de kom rett fra bykjernen. Jeg har også sett at noen enheter har kjørt seg fast i kyllinger. Problemer med å finne veien har vært et av de største klagepunktene i Age of Empires, og det ser ut til at det vil kreve mer arbeid å rette opp stiproblemene i dette spillet også.

Til tross for disse mindre irritasjonsmomentene er jeg veldig positiv til Age of Mythology: Retold. Jeg er glad for å se at den nye norrøne guden Freyr er lagt til i spillet for mer variasjon, og jeg gleder meg over at andre sivilisasjoner og guder er lagt til, og kineserne er allerede bekreftet som den første kommende DLC-en, inkludert i Premium Edition av spillet. Jeg liker også hvordan musikken i spillet har blitt gjort om, da den er fantastisk å lytte til. I tillegg bør den nye femte 'Wonder Age' gi spenning til lengre flerspillerkamper, ettersom den tilbyr rabatter på gudekrefter og gjenbrukbare Titan porter som krever en stor investering.

For å komme tilbake til spørsmålet om dette spillet kan måle seg med dagens strategispill, er jeg ganske sikker på at selv nye spillere kan sette pris på det solide gameplayet som Age of Mythology: Retold tilbyr. Det er en flott kombinasjon av grafikk, en interessant setting og klassisk gameplay. Selv om gudekreftene og titanene kan ryste opp en kamp, tror jeg ikke de fort vil føles urettferdige. Jeg setter også pris på fraværet av landemerker som man ser i Age of Empires IV, da det å miste en base her ikke betyr at spillet er over.

Avslutningsvis kan jeg si at jeg har hatt stor glede av trefningene, og jeg gleder meg til å spille mer når flerspillerserverne åpner. For de som elsket originalen, er Age of Mythology: Retold et must å spille, med oppgradert grafikk, innovativ gjenbruk av gudekrefter og subtile justeringer av spillopplevelsen som forbedrer helhetsopplevelsen. Og selv for helt nye spillere vil dette være et av de morsomste og mest gjennomarbeidede strategispillene du kan spille akkurat nå. Dessverre betyr ikke "Retold" i tittelen at spillets kampanjer er nye, for de er nøyaktig de samme som i 2002 og 2014.