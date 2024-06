Age of Mythology: Retold gjør gudene enda penere

HQ

Worlds Edge og Virtuos har endelig avduket det etterlengtede Age of Mythology: Retold, en RTS-spin-off av Age of Empires-serien der gudene fra de ulike panteonene kjemper mot hverandre for å utvide sin innflytelse og dominans over menneskeheten.

Med sanntidskamper fylt med krigere som angriper byer og en hel rekke skapninger hentet fra hver mytologi (vi har sett egyptiske, greske, norrøne), lover dette spillet mye for fans av sanntidsstrategi.

Og du trenger ikke å vente lenge, for det kommer 4. september på PC, Xbox Series og Game Pass.