Age of Mythology: Retolds grafikk er like bra som du trodde originalens var

Age of Mythology: Retold World's Edge bringer oss et klassisk RTS tilbake i sjangerens fremste rekke. Med oppdatert grafikk, balansering og mye mer får fansen se favorittspillet sitt gjenfødt, akkurat som en fugl Føniks, for å holde liv i mytologi-temaet.

Vi har snakket med utøvende produsent Earnest Yuen og senior spilldesigner Kristen Pirillo om hvordan arven fra originalen holdes i live i det nye spillet, og hvordan grafikken er akkurat slik du forestiller deg at originalen så ut for mange år siden.

"Vi prøver bevisst å sørge for at vi fanger følelsen av originalen", sier Yuen. "Så når folk sier at dette ser ut og spiller akkurat slik jeg husket det, er det faktisk da vi er aller mest fornøyde."

"Alle på laget er nerder", legger Pirillo til. "Alle spilte det originale spillet. Så da det var på tide å se på disse ressursene, var det et kjærlighetsarbeid, for det er mange av dem."

