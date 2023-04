HQ

Som en fan av strategispill som Age of Empires og Total War -serien, trodde jeg at jeg hadde sett de fleste viktige langvarige spillseriene i sjangeren. Det var helt til jeg kom over Age of Wonders 4. Navnet ringte en bjelle som et spill jeg hadde hørt om for lenge siden (det første spillet kom ut i 1999), men jeg hadde ingen klar idé om hva jeg kunne forvente. Før jeg spilte Age of Wonders 4 de siste ukene forventet jeg ikke et spill så polert, velbalansert og fullt av spillfunksjoner som det viste seg å være. Selv om jeg vanligvis ikke er interessert i spill med fantasy-tema, klarer denne utmerkede tittelen av Triumph Studios virkelig å suge meg inn. Så, hva gjør det så bra?

I et nøtteskall, Age of Wonders 4 er et 4X, turbasert strategispill i en fantasy-setting. Fortsetter en historie fra Age of Wonders 3, historien kjører Age of Wonders 4 er som følger: tidligere forviste trollkonger har kommet tilbake, mektigere enn noen gang, for å regjere som guder (kalt Godirs) blant dødelige. De er imidlertid ikke bare ute etter en verden, fordi en såkalt Astral Sea magisk sammenkobler mange forskjellige verdener bebodd av forskjellige raser. Som spiller kan du velge å enten være en mester for en av rasene, eller spille som en av trollmannskongene som ønsker å ta over så mange verdener som mulig. Det betyr at spillet foregår i mange forskjellige miljøer, fra snødekte verdener til golde og forlatte riker, som genereres tilfeldig for hvert nye spill.

Mesteparten av spillet går med til å se på det strategiske spillkartet, der du administrerer byene dine, utvider til nye provinser, rekrutterer militære enheter og legger ut på erobringstokt med heltene og hærene dine. Kartet har både en overflate og en underjordisk dimensjon, så det er faktisk todelt. Når det gjelder en kamp, faller du enten ned i en turbasert taktisk kamp, eller velger å løse dem automatisk. Det er veldig likt Total War spill i så måte. På kampanjekartet må du balansere utgifter og investeringer ved hjelp av en rekke forskjellige ressurser. Imperium, mana, gull og kunnskap er blant ressursene som trengs for langsiktig planlegging, utvikling av rasen din, diplomati og i taktiske kamper. Mat, produksjon og Draft betyr bare noe for å utvide byene dine og hvor raskt du bygger bygninger og trener nye enheter.

I tillegg til å velge å spille som en mester eller trollkonge, er det mange måter å tilpasse hvert spill du spiller på. For det første kan du velge et fullstendig tilpassbart rike, for eksempel en mana-rik og frodig verden fylt med frie byer, eller et ufruktbart land overkjørt av demoner og vulkanutbrudd. Du kan også lage din egen tilpassede rase å spille som, det være seg menneske, katt, dverg, alv, gnager og til og med en padde-lignende rase. Rasen din kan deretter finjusteres ytterligere, med fysiske egenskaper som robusthet eller sterke nærkampangrep, og samfunnstrekk som å være gode bybyggere. Disse egenskapene gir en rekke bonuser, for eksempel sterkere militære enheter eller gjør det lettere å grunnlegge nye byer. En kulturell tilhørighet gir ytterligere distinksjon, for eksempel å være en flittig eller mørk rase. I mine øyne er det virkelig beundringsverdig hva Triumph Studios har gjort her, fordi du er fri til å skape en rase og bygge et imperium til melodien av verdier helt etter din smak. Jeg kan ikke huske noe strategispill som tilbyr dette nivået av tilpasning.

Slik endte jeg opp med å spille et av mine første spill med en høy humanoid rase, som spesialiserte seg på å grunnlegge nye byer, med en raseegenskap som lar hæren min gjenvinne helse og tjene XP raskere. Ytterligere tilpasninger kommer fra bruken av magiske tomes. Disse lar deg samle affinitetspoeng, noe som gir ytterligere bonuser som passer din spillestil, for eksempel å la flere byer bli grunnlagt, gi enhetene dine lynskader eller andre militære bonuser. En annen gang startet jeg et spill som begynte fra undergrunnen som en mørk menneskelig trollmannskonge som ledet et løp av onde gnagere. Som du kanskje forstår nå, er det rett og slett mange forskjellige elementer i spillet som tillater en veldig høy grad av tilpasning. De gjør også hver gjennomspilling litt annerledes.

Etter min erfaring har jeg automatisk lyst til å spille på en måte som passer rasen jeg har skapt. Å spille som en god rase og hersker betyr for eksempel å frigjøre fanger i stedet for å drepe dem eller gjøre ditt beste for å fullføre sideoppdrag som holder befolkningen din fornøyd. På samme måte betyr det å spille som en trollmannskonge med ond affinitet at du faktisk drar nytte av en ond spillestil. Jeg likte også å spille som leder for onde gnagere, som kravlet fra undergrunnen for å terrorisere verden over. Andre herskere vil også like eller mislike deg basert på felles trekk, for eksempel at begge har en føydal kultur eller er på linje med det gode i stedet for det onde. Ulike spilløkter er også knyttet sammen gjennom Pantheon. Her kommer helter fra tidligere spill du har spilt sammen og dukker opp i nye spill du spiller.

Tiden flyr forbi på kort tid når du utvider imperiet ditt i Age of Wonders 4. Jeg fokuserer vanligvis på å få nok gullinntekt til å bygge opp en hær raskt, som jeg deretter bruker til å rydde mine umiddelbare omgivelser for banditter og monstre. Det er spennende å se riket ditt vokse ved å annektere nye provinser når byene dine vokser i størrelse. Å grunnlegge nye byer borte fra tronebyen din og deretter se provinsene dine knytte seg sammen til et stort sammenhengende imperium føles rett og slett flott. Det samme gjelder for frie byer som gradvis blir dine vasaller på noen kart. Seier kommer også i forskjellige varianter; enten gjennom erobring, diplomati eller ved å bli den ledende magiske makten i riket.

Å legge til glede av å bygge ditt imperium er den veldig passende og lette musikken. Spillets fargerike grafikk er også fin å se på, med mange subtile detaljer i spillets kampanjekart. Det er for eksempel små sauer som går rundt enger og små vogner som kjører inn og ut av gruver. Enhetsdesign er like hyggelig, med mørke og onde goblinoider som virkelig gir en ondsinnet stemning og et stort utvalg i ikke-tilknyttede monstre og maraudere som streifer rundt. Så langt har jeg brukt tid på å se på hver enkelt enhetstype når jeg har kommet over en ny.

Age of Wonders 4 har også noen rollespillelementer. Heltene dine kan samle gjenstander, for eksempel våpen og hester, fra kamper med maraudere eller ved å fange eldgamle underverk som er spredt over hele kartet. En av mine mest fantastiske helter var en humanoid iført rustning og kappe, som svingte en lanse jeg hadde oppgradert til å gjøre lysskader, mens jeg red på en prangende enhjørning. Imidlertid har jeg også hatt en kattemage og en padde som rir på et skummelt ulvelignende monster som leder hæren min. I tillegg er det tilfeldig genererte oppdrag å fullføre, for eksempel å redde en fanget jente eller fjerne en hær av demoner, som påvirker karakteren til lederen din.

Selv om jeg virkelig liker spillet generelt, er det også noen mindre ting jeg ikke er så glad i. Den viktigste er at jeg ikke liker de taktiske kampene like mye som den strategiske delen av spillet. Jeg har aldri vært en stor fan av taktisk turbasert kamp, og Age of Wonders 4 har ikke overbevist meg om å endre den holdningen. Jeg innser at det i stor grad er et spørsmål om personlig smak, for det er igjen mye dybde i det taktiske kampsystemet. Det er et slags stein-saks-papir-system mellom enhetene, noe som betyr at hærsammensetningen din betyr mye når spillets vanskelighetsgrad øker. Det er spyd enheter som gjør gjengjeldelse skade på nærkamp enheter som angriper dem, og støtte enheter som kan styrke vennlige angrep, for eksempel. I tillegg er det flankerende bonuser, og helten din kan kaste kraftige magi, og det er til og med beleiringskamper og sjøslag i spillet. Til slutt løser jeg imidlertid for det meste disse kampene automatisk, fordi jeg er mer interessert i å bruke tid på kampanjekartet.

En annen ting som hadde meg litt frustrert, men som kan være uunngåelig, er det faktum at det kan ta lang tid for AI-spillerne å fullføre svingene sine. Spesielt med flere herskere, og når du er forbi sving 50 eller fremover, trengte jeg litt tålmodighet nå og da. Jeg kan forestille meg at spillere med mindre kraftige prosessorer kanskje må bruke ganske lang tid på å vente mellom turene. Imidlertid, i tillegg til lastetider og å hoppe over manuell kamp, er det faktisk ikke mye jeg synes mangler i spillet. Det har til og med online flerspiller ved lansering, selv om jeg ikke har vært i stand til å prøve det ennå. Spillet har samtidige svinger som kan være tidsbegrenset, noe som betyr at sanntidsspill på kampanjekartet (sannsynligvis) er mulig.

Avslutningsvis, det er så mye inni Age of Wonders 4 at det er vanskelig å gi en god oversikt i løpet av denne anmeldelsen. Det som er klart er at Age of Wonders 4 er et veldig solid 4X turbasert strategispill med så mye tilpasning at potensialet for spillbarhet er nesten uendelig. Enten du vil kjempe som en alvisk mester for folket som bygger et stabilt imperium, en ond trollmann som leder en hær av kannibalpadder, eller som en orkisk krigsherre som plyndrer naboene dine, er alt mulig. Derfor tror jeg at dette spillet ikke bør gå glipp av noen som liker imperiebyggingsspill, som Total War eller Civilization serien. Selv om du vanligvis ikke er tiltrukket av fantasy-temaet, Age of Wonders 4 er ganske enkelt utført så bra at du vil sette pris på det på kort tid. I mitt sinn må et imperiebyggende spill tilby de riktige verktøyene for en spillers fantasi for å skape en virkelig verdig opplevelse, og Age of Wonders 4 klarer å gjøre det veldig bra.