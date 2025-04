Agent 47 kommer også til Nintendo Switch 2

HQ

En av de mest ikoniske franchisene vil dukke opp på Nintendo Switch 2 fra den dagen den lanseres 5. juni i år. Agent 47 dukker opp med tittelen Hitman World of Assassination, med en spesialutgave kalt Signature Edition, til en pris på 59,99 euro.

Signature Edition av World of Assassination inneholder alle oppdragene fra det originale spillet, inkludert Contracts og Free Agent-modusene, samt begrenset innhold for å jakte på popkulturelle karakterer. Den inneholder også over 100 timer med ekstra innhold, takket være inkluderingen av Hitman 2 Expansion Pack og Hitman 3 Deluxe Pack, sammen med Seven Deadly Sins-pakken, for å legge til mer innhold til basisopplevelsen.

Digitale forhåndsbestillinger av tittelen inkluderer Signature Edition, med to ekstra kostymer og tilpasningselementer. For alle som forhåndsbestiller den fysiske utgaven, vil Quack Bundle være inkludert, med en grønn drakt og en gummiand.

Hitman World of Assassination var tidligere tilgjengelig på PlayStation 4 og 5, i tillegg til PS VR2, Xbox Series og One, PC og Nintendo Switch, før det om noen uker kommer til Switch 2. Du kan lese mer om det her.

Kommer du tilbake for å finpusse snikmorderferdighetene dine? Du kan se Hitman: World of Assassination trailer for Switch 2 nedenfor.