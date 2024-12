Agent 47 vender blikket mot Jean-Claude Van Damme som Hitmans neste Elusive Target

HQ

IO Interactive fikk en uventet hump i veien med sine nylig lanserte kjendisinspirerte Elusive Target -oppdrag, da det første oppdraget dreide seg om Conor McGregor, som bare et par måneder senere ble tiltalt for voldtekt ved en domstol i Irland, noe som førte til at den danske utvikleren fjernet alle tegn til The Disruptor fra spillet.

Men i det andre forsøket på en kjendis Elusive Target har IO nå vendt blikket mot en stor Hollywood-veteran, da Jean-Claude Van Damme kommer til stealth-actionspillet.

JCVD skal spille Max "The Splitter" Valliant, en tidligere ICA-agent som etter å ha vært antatt død i årevis, dukker opp igjen, hvor det også oppdages at han har jobbet for rivaliserende organisasjoner, noe som fører til at Agent 47 må fjerne ham på grunn av hans forræderiske metoder.

Dette oppdraget vil faktisk være i flere trinn, der Agent 47 får i oppgave å fullføre noen få mål før han til slutt eliminerer målet sitt. Når det gjelder hva disse er, står det spesifikt i pressemeldingen :

"Agent 47s oppdrag finner sted i Chongqing, og vil være tredelt: å eskortere et ICA-styremedlem i anlegget, avdekke Max Valliants uhyggelige agenda, og viktigst av alt, å ta ned Max Valliant. Max Valliant er en hensynsløs og nådeløs snikmorder hvis eneste svakhet ser ut til å være hans selvtillit; Max Valliant vil ikke være som noe annet oppdrag."

The Splitter Elusive Target oppdraget vil debutere helt gratis på Hitman fra og med 12. desember og vil være tilgjengelig frem til 12. januar 2025. Det vil være tilgjengelig på alle plattformer, og hvis du ønsker å få permanent tilgang til oppdraget gjennom Arcade, kan du også få tak i The Splitter Pack for € 4,99 / £ 3,99.