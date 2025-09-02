Agents of S.H.I.E.L.D. stjernen mener hun burde ha vært med i Secret Invasion

Chloe Bennet, tidligere stjerne i Marvels Agents of S.H.I.E.L.D., mener at hun også burde ha vært en del av en annen Marvel-serie. Spesielt tror hun at hvis hun hadde vært med i Secret Invasion-filmatiseringen på Disney+, ville den ha vært litt bedre.

På Dragon Con snakket Bennet om sin tid i Marvel-universet og hvordan hun gjerne skulle ha vendt tilbake til det. I et klipp lagt ut av Culture Crave, snakket hun spesifikt om at hun ikke var med i Secret Invasion, og at Marvel hadde gått glipp av en mulighet.

"Agents of SHIELD" regnes ikke som kanon ... [men] jeg er enig i at jeg burde ha vært med i 'Secret Invasion' ... Det ville sannsynligvis ha vært bedre," sa hun.

Bennet spilte Daisy Johnson i Agents of S.H.I.E.L.D., som er det virkelige navnet til superhelten Quake, som først dukket opp i Secret War #2. Kreftene hennes var skjult i serien til å begynne med, men etter hvert ble de avslørt. Det hadde vært interessant å se et nikk til Agents of S.H.I.E.L.D. i Secret Invasion, men som Bennet sier, er ikke serien kanon til tross for at den gikk i syv sesonger. Vi får se om MCU bestemmer seg for å bringe noen av skuespillerne tilbake i fremtidige crossovers, men siden vi ser de gamle X-Men i Doomsday, er det en følelse av at vi aldri skal si aldri.