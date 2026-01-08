Agibot X2 kan lære, danse og samhandle med deg

HQ

Robotindustrien har gått fra å være klumpete og kablede arbeidsdroner til helautomatiske hjelpere for både hjemmebruk og profesjonell bruk.

Agibot presenterte sitt neste avanserte produkt på CES 2026, Agibot X2. Den er beregnet på de fleste oppgaver, enten det er personlig assistanse, industriarbeid eller underholdning, og selv om det er imponerende å lære seg en ny dans basert på en Tiktok-video, er roboten fortsatt helt klart en robot med humanoide trekk, noe som skaper en sunn avstand mellom den og brukeren til tross for at den er i stand til å etterligne kroppsspråket vårt.

Med LiDAR og RGB-D-kameraer er roboten i stand til å finne veien rundt uten innblanding fra brukeren, mens interaksjonen med omgivelsene kan gjøres via en OmniPicker-klo eller OmniHand, som i motsetning til mange konkurrenter faktisk har fem fingre på hver hånd.

Selv om disse robotene ikke kommer til å revolusjonere moderne husholdninger, både på grunn av pris og en batterilevetid på ca. to timer, er de et skritt på veien, og de kan være et flott tilskudd til lagerbygninger, museer, sykehjem og til og med sykehus, mens tung industriell bruk ikke er aktuelt for denne generasjonen, ettersom den bare kan holde opptil 3 kg.

Prisene er ikke kjent, men den billigere Agibot A1 koster 27 000 dollar.

Agibot

Agibot