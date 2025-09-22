AGON by AOC lanserer en ny 500 Hz gaming-skjerm

HQ

Det er vanskelig å fornye seg i en verden av avanserte gaming-skjermer, selv om den konkurransedyktige e-sport-scenen alltid får selskaper til å presse hardere og hardere på for å tilpasse seg strammere responstider og klokkehastigheter. Det er som sagt vanskelig å utvikle seg, men AOC har nå avduket sitt nyeste tilbud, AGON Pro AG276QKD2, som hevder å ha gått ett skritt lenger.

Det er en skjerm som er designet for konkurranse, med en oppdateringsfrekvens på 500 Hz under spilling, med responstider på 0,03 ms, samt QHD-oppløsning (2560 x 1440) på et 26,5" 3. generasjons QD-OLED-panel.

AG276QKDD2 støtter 10-biters fargedybde og viser 1,07 billioner farger, med en eksepsjonell dekning på 99,1 % DCI-P3, 98,0 % Adobe RGB og et sRGB-fargespekter på 147,6 %, noe som gjør den ideell for både designarbeid og innholdsskaping, samt konkurransespill. Den er DisplayHDR True Black 500-sertifisert og har tilkoblingsmuligheter via en DisplayPort 2.1-port, pluss to HDMI 2.1-porter og en USB 3.2 Gen 1-hub. I tillegg har den sin egen konsollstøtte, og tilbyr QHD-oppløsning med PS5 og Xbox Series ved 120 Hz.

AGON Pro AG276QKD2 er tilgjengelig nå med en anbefalt utsalgspris på 799 Euro.

Er du interessert i å oppgradere oppsettet ditt?