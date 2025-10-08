Gamereactor

Ahsoka

Ahsoka: Innspillingen av sesong 2 er avsluttet

Thrawn planlegger fortsatt sitt comeback, og det ser ut til at han vil sette ting i bevegelse denne gangen.

HQ

Vi vet ikke når Ahsoka: Sesong 2 får premiere i 2026, men det virker ganske sikkert at det ikke blir noen forsinkelser. I går kunngjorde Natasha Liu Bordizzo, som spiller Sabine Wren i serien, via en Instagram-rulle at innspillingen er avsluttet.

Vi mistenkte at det ikke var mye igjen å gjøre, ettersom Bryce Dallas Howard nylig bekreftet at hun er ferdig med innspillingen av de to episodene hun har regi på. Vi kan bare spekulere i hvor historien vil ta veien etter den dramatiske avslutningen av den første sesongen, men vi mistenker at den på en eller annen måte vil involvere Anakin Skywalker, ettersom Hayden Christensen skal være med.

Ahsoka
Plakat fra den første sesongen av Ahsoka.

