Ahsoka kommer tilbake til « Disney+» i januar 2027 med sin andre sesong

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Det ble delt en mengde nyheter og informasjon i løpet av helgen som en del av D23-konferansen, ikke minst når det gjelder Disneys temaparker, videospill og satsinger innen film og TV. Når det gjelder det siste, og som en del av Star Wars’ større rolle på arrangementet, fikk vi endelig konkrete opplysninger om « Ahsoka og når vi kan forvente at live-action-serien kommer tilbake på Disney+.

I tillegg til å dele en teasertrailer der vi ser Rosario Dawsons titelrolle som Jedi forsøke å vende tilbake til den store galaksen langt, langt borte, samtidig som hun må takle både nye og gamle trusler og gjenforenes med venner av alle slag (inkludert en viss «Den utvalgte»), har vi også fått oppgitt den endelige premieredatoen for den andre sesongen av « Ahsoka, og den er innen rekkevidde, selv om den ikke akkurat er like rundt hjørnet akkurat nå.

«Ahsoka kommer tilbake til Disney+ 20. januar 2027, altså om rundt fem måneder. Dette betyr sannsynligvis at « Ahsoka vil være det siste store «Star Wars»-prosjektet som kommer ut før «Star Wars: Starfighter» har premiere på kino i mai 2027.

For å få et innblikk i hva som venter, kan du se teasertraileren for serien nedenfor.